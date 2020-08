Detectats cinc nous positius de covid-19 al Solsonès la darrera setmana

Aquesta setmana, fins avui dijous, s'han detectat cinc nous casos positius de coronavirus a Solsona i Olius. Ha estat a partir de 42 proves PCR realitzades pel Centre Sanitari del Solsonès. La majoria de persones contagiades, que es troben en aïllament a domicili, tenen menys de 30 anys, i s'han infectat arran de desplaçaments fora de la comarca. Així mateix, s'està fent el seguiment de 33 contactes d'aquests positius, que també s'han d'aïllar.

Un dels positius detectats aquesta setmana és un jove de 15 anys que estiuejava a Solsona i ja ha tornat a casa; un altre és un infant solsoní de 4 anys i la resta, són veïns de la capital comarcal i Olius amb edats compreses entre els 17 i els 60 anys. «El perfil majoritari de persones infectades a Solsona és d'una persona jove, per sota dels 30 anys, que freqüenta més els locals d'oci i que té més mobilitat per vacances», assenyala el doctor Juan Campus, director mèdic del Centre Sanitari.



Una quarantena de PCR aquest divendres

Aquest divendres l'ens de salut solsoní realitzarà entre 35 i 40 PCR més entre els contactes d'aquests cinc positius i amb previsió que hi hagi algun sospitós més. Els responsables mèdics reiteren la necessitat de respectar l'aïllament a casa durant catorze dies. «Fins i tot si la primera prova surt negativa, cal quedar-se a casa deu dies més i evitar qualsevol contacte fins que la segona PCR doni un nou resultat negatiu i permeti fer vida normal», subratlla Campus. Si bé fins ara no s'havien concentrat tants positius de Solsona en tan pocs dies, aquestes xifres no es consideren fruit d'un brot, en tant que els casos no tenen cap vincle entre ells. De totes maneres, les institucions solsonines demanen a la població que limitin els desplaçaments, mantinguin les mesures higièniques i respectin les distàncies físiques.