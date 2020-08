Solsona comença a reciclar les càpsules de cafè a la deixalleria

La Deixalleria municipal de Solsona ha començat a reciclar les càpsules de cafè, tant les de plàstic com les d'alumini. Es tracta d'un nou servei gratuït fruit d'un conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament i Nestlé. Aquesta companyia s'ocuparà de fer cinc recollides anuals d'aquest tipus de residu a les instal·lacions solsonines.

El conveni es va aprovar el març en Junta de Govern Local i recentment s'han habilitat dos contenidors específics a la Deixalleria, un per a les càpsules d'alumini i un altre per a les de plàstic. D'aquesta manera, la regidoria de Medi Ambient té la voluntat de promoure la recollida d'un residu de difícil reciclatge i que fins ara anava a parar al rebuig.

Per això, el consistori fa una crida a la població a què hi col·labori separant aquest tipus d'embolcalls utilitzats i portant-los a la Deixalleria. L'horari d'obertura és de dilluns a dissabte de deu a una i de dos quarts de cinc a dos quarts de set. Els dipòsits de les minideixalleries urbanes no tenen capacitat per a les càpsules.