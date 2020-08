Tres ajuntaments avisen que podrien demanar la dimissió de Sara Alarcón

El repartiment d'una subvenció provinent del departament de Territori que vol fer el Consell Comarcal ha indignat Xavier Vilalta, Daniel Rovira i Josep Maria Casafont, els alcaldes de Pinós, Lladurs i Navès respectivament, que asseguren que, si no canvia la idea de l'ens comarcal, demanaran la dimissió de la seva presidenta, Sara Alarcón, perquè consideren que aquest repartiment es fa per «amiguisme i per pagar favors», i que «pot incórrer en un possible delicte de malversació i prevaricació de fons públics».

El conflicte té l'origen en una subvenció de 301.000 euros de Territori que s'ha de destinar al manteniment dels camins de la comarca, que es gestiona des del Consell Comarcal. L'ens té la intenció de repartir els diners en només 4 municipis de la comarca (Castellar de la Ribera, la Molsosa, la Coma i la Pedra i Clariana del Cardener), i bona part dels alcaldes de la comarca van traslladar la voluntat de repartir els diners de forma equitativa entre els 15 municipis del Solsonès.

En un comunicat de set ajuntaments del Solsonès, entre els quals es troba un dels beneficiaris de la subvenció, Castellar de la Ribera, demanen la convocatòria d'un Consell d'Alcaldes extraordinari la setmana que ve «amb la intenció que tots els alcaldes mostrin el seu posicionament, l'argumentin i demanin explicacions formals sobre el que ells consideren una mala gestió dels cabals públics i un greu perjudici per al reequilibri territorial».

Per la seva banda, Alarcón recorda que la proposta de repartiment actual encara no està tancada, i assegura que des del Consell es va decidir fer-ho així pel poc marge de temps de què disposen i per equilibrar els imports rebuts per tots els municipis en els dar-rers anys. «Hem mirat el que s'ha invertit fins al dia d'avui en cada municipi i es veu perfectament que n'hi ha alguns on pràcticament no s'hi ha invertit. Llavors s'ha posat en evidència això, i des del Consell s'ha decidit que es mirarà de fer justícia i que els municipis que han rebut tan poc siguin ara els primers de rebre», explica Alarcón, i va recordar també que aquest repartiment s'ha fet sempre d'aquesta manera.

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès també destaca que «sí que és veritat que es va valorar el fet de repartir l'ajut equitativament entre els municipis, però quan vam parlar amb els tècnics del Consell ens van dir que era pràcticament impossible tramitar 15 projectes amb el període de temps que tenim disponible». Tot i això, Alarcón no tanca la porta a repartir els diners d'aquestes subvencions de forma equitativa en les properes convocatòries, però «sempre posant el comptador a zero».