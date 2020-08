La Mancomunitat d'Aigües connectarà el Cardener amb Llera i Torregassa

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS) ha tret a licitació un dels projectes més ambiciosos dels darrers anys. Es tracta de la connexió d'emergència entre la captació del Cardener i les Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Llera i Torregassa.

Segons afirmen des de l'ens públic, aquest projecte donarà una garantia al sistema d'abastament de la Mancomunitat i farà possible que qualsevol eventualitat que es pugui esdevenir a la captació de Riulacó es pugui resoldre, amb caràcter d'emergència des de la captació del riu Cardener.

Aquesta actuació té un pressupost d'execució de 920.183,14 euros amb IVA i té una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 644.888,67 euros.

Els treballs d'aquesta obra tenen com a objectiu dotar al sistema de la MAAS d'una instal·lació capaç d'aportar aigua al dipòsit de la Torregassa, des de l'ETAP de Llera, que s'abasta des del Cardener, per sota de l'embassament de la Llosa del Cavall, el que li dona una garantia en el servei que ha de permetre afrontar situacions crítiques que previsiblement es puguin donar a conseqüència del canvi climàtic.

Aquestes obres que ara es liciten són la primera fase de la connexió entre els dos punts. La segona fase d'aquesta actuació constarà de l'ampliació de l'ETAP de Llera i de l'ampliació del dipòsit de reserva que es troba situat a la mateixa zona. També es construirà una línia que per gravetat servirà directament des de Llera a una estació de bombat que elevarà l'aigua fins al dipòsit de la Tor-regassa, amb una longitud de 7.276 metres. L'estació d'elevació que pujarà l'aigua a la Torregassa tindrà una capacitat per pujar 80 m3/hora a una altitud de 147 metres i una potencia elèctrica de 45 kW. Tot plegat constituirà una obra de reforç i garantia del servei a tota la comarca servida per aquest sistema d'abastament.

Segons el director tècnic de la Mancomunitat, aquesta obra ha estat reivindicada des de principi de l'any 2018.