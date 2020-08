«Tot i el difícil inici veiem que el salí funciona i que s'hi poden fer moltíssimes coses»

El Sergi i la seva parella Marta Martín han decidit canviar el rumb en la seva vida i apostar per un posar-se el capdavant del complex turístic

Sergi Casals, de 25 anys, i Marta Martín, de 28, han decidit apostar per una nova experiència i s'han convertit en els nous gestors del complex del Salí de Cambrils. La parella ha cursat estudis i ha desenvolupat la seva vida laboral en el món de la pastisseria, però ara donen un gir de 180 graus a la seva vida per dedicar-se al món turístic. Amb les seves ganes volen fer créixer el salí a través de l'oferta de noves experiències.



Sou els nous gestors, com van arribar a prendre la decisió d'agafar el timó del salí?

El vam agafar en ple confinament, però abans de confinar-nos ja havíem pensat d'agafar-lo. Els meus pares tenen una casa de turisme rural aquí a Cambrils i sempre havien dit que el salí era una molt bona oportunitat i que podia funcionar molt bé.

Ha estat molt brusc passar de treballar en una pastisseria a l'àmbit turístic?

Jo no estava gens acostumat a treballar de cara al públic. Al principi sí que vaig notar el canvi perquè era una feina molt diferent, però ara ja em vaig adaptant. La meva parella sí que havia treballat de cara al públic i per això ho porta millor.

Com van ser els primers dies?

Al principi quan encara estàvem confinats enteníem que el més segur és que anés malament, però estàvem segurs què això s'acabaria algun dia i que tampoc teníem res a perdre com qui diu.

I des que van obrir fins ara com està anant la temporada d'estiu?

L'inici de la temporada va ser una mica fluix i vam arribar a pensar que la cosa no funcionaria. Ara de cara a l'agost, que la gent ja s'ha anat animant a sortir, veiem que sí que funciona i que aquí s'hi poden fer moltíssimes coses.

Quantes visites heu tingut de moment des de la vostra obertura?

Des que vam obrir fins aquest divendres hem tingut un total de 2.357 visites.

Tot i que els números acompanyen podríem dir que aquest és un any de prova?

Sí, totalment.

Quanta gent està treballant actualment al complex del Salí de Cambrils?

Ho hem agafat des d'un punt de vista familiar. Els meus pares que tenen casa de turisme rural a Cambrils sempre estan per aquí ajudant-nos. La meva germana també està treballant amb nosaltres.

El complex del Salí de Cambrils és un complex turístic relativament jove però que ja és prou conegut a la comarca. Com encareu el repte de posar-vos al seu capdavant?

Jo tampoc no coneixia la gent que venia aquí ni la quantitat de gent que hi podia passar. Sí que és veritat que ho hem encarat amb ganes però com que aquest any ha estat una mica estrany no hem pogut fer tot el que volíem fer. Per això de cara a l'any que ve ja estem pensant a introduir algunes coses noves que aquest any no hem pogut fer.

De quines activitats es pot gaudir al Salí de Cambrils actualment?

Ara oferim banys terapèutics a les piscines de les salines, la visita guiada on s'explica com es treia la sal abans i com ho fem ara.

I quines novetats introduireu de cara a l'any que ve?

Tenim la intenció d'obrir una cuina i crear un restaurant. Segur que serà petit i no abastarem gaire gent, però volem treballar productes de proximitat i poc processats. Treballar amb gastronomia sana. També tenim pensat contractar algun especialista en massatges per oferir experiències de més d'un dia amb activitats com massatges terapèutics, ioga. D'allotjament no en tenim, però intentarem parlar amb cases rurals per preparar packs d'activitats o ofertes de forma conjunta.