L'Ajuntament de Torà taparà els forats de la carretera que va del municipi a Ardèvol

Les protestes dels veïns d'Ardèvol i Torà pel manteniment de la carretera que uneix les dues poblacions es pausaran després que l'Ajuntament de Torà anunciés que està en tràmits per licitar una actuació destinada a tapar els forats de la via aquest setembre.

«Suposem que l'obra tindrà un cost aproximat de 10.000 euros», afirma l'alcalde de Torà, Magí Coscollola. Els diners que es destinaran a aquesta actuació provenen d'una subvenció del pla de camins de la Diputació de Lleida en relació amb la superfície i altres factors que suposen per al municipi segarrenc uns 22.000 euros.

Tot i això, el batlle assegura que continuaran demanant més suport a la Diputació de Lleida per poder dur a terme el manteniment d'aquesta carretera, però assegura que això «ja dependrà de les seves disponibilitats». «Entenem que és una via de caràcter supramunicipal i és on han d'entrar les institucions superiors. De fet, en el pla zonal que està fent la Diputació, la carretera ja està inclosa, i per tant ja és un pas endavant», afirma Coscollola.

Tant l'Ajuntament de Torà com el de Pinós estan d'acord que la solució definitiva passa perquè la Diputació de Lleida o la Generalitat es faci càrrec d'aquesta carretera, que passa per tres municipis –Torà, Pinós i Riner. «En ser una carretera intercomarcal hauria de ser la Diputació qui se'n fes càrrec. El 2013 la Diputació va fer un projecte executiu per condicionar aquesta carretera, pressupostat en 2.400.000 euros, i va quedar en un calaix. Amb els nostres pressupostos no ens podem fer càrrec de res més que no sigui tapar forats i fer el desbrossament», apunta l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta.

D'altra banda, la plataforma d'afectats per la carretera de Torà a Ardèvol assegura que ara que el consistori de Torà s'ha compromés a arreglar els forats de la car-retera no faran cap més protesta si la via queda en bones condicions.

«Ara que tapin els forats ens sembla molt bé, és una de les coses que demanem. Però també volem que es faci un manteniment constant de la carretera. El problema és que ara feia quasi tres anys que no es tapaven els forats i ara ja hi havia més forats que carretera», diuen des de la plataforma.

Tot i això, entenen que «amb els pressupostos dels ajuntaments de Pinós i Torà és pràcticament impossible millorar les condicions de la carretera, només es poden limitar a tapar els forats», i és per això que també aposten perquè la Diputació de Lleida es faci càrrec d'aquesta carretera supramunicipal ja que és l'organisme que té els recursos necessaris per fer-ho.