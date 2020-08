L'alcalde de Pinós no accepta les explicacions del Consell Comarcal

L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta no accepta les explicacions del Consell Comarcal per al repartiment de la polèmica subvenció del pla de camins.

Primer el batlle critica el fet que les diferències d'inversió acumulades entre els municipis siguin tan abismals. Des del 2011, la Molsosa s'ha beneficiat de només 2.417 euros, mentre que Pinell ho ha fet de 254.792. En aquest sentit Vilalta creu que si s'aposta per mantenir aquest model, el problema s'eternitzarà.

L'alcalde també creu que, tot i que el Consell compta que aquesta subvenció es repartirà cada any, durant els tres propers, no hi ha res que asseguri que aquest ajut arribarà en plena crisi per la pandèmia, i tenint en compte que el 2019 no n'hi va haver.

Vilalta tampoc no troba justificada la manca de temps que al·lega l'ens. Segons el batlle, «si es reparteix entre tots, tocarà a menys de 40.000 euros per municipi. En les bases de la llei que aprova la subvenció deixa clar que per aquests imports no cal projecte executiu», i creu que tots els consistoris serien capaços de dur a terme les obres amb els terminis necessaris. En aquest sentit posa l'exemple d'altres Consells Comarcals que, amb els mateixos terminis, han decidit repartir l'import equitativament entre municipis.