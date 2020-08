El Consell assegura que manté el model dels darrers anys en el Pla de Camins

La voluntat del Consell Comarcal del Solsonès és equilibrar les inversions destinades a cada municipi amb les subvencions del Pla de Camins que arribin els propers anys, mètode que ha generat controvèrsia en la majoria dels ajuntaments de la comarca i que ha motivat que el president del Consell d'Alcaldes, Antoni Màrquez, convoqui un ple extraordinari que podria celebrar-se la setmana vinent, segons ha explicat a Regió7.

Segons explica Sara Alarcón, almenys des que ella és al govern, sempre s'han repartit els ajuts amb l'objectiu d'aconseguir reequilibrar les inversions dutes a terme a tots els municipis i aquest any s'ha decidit mantenir el mateix mètode tenint en compte, a més, el poc temps que hi ha per dur a terme els projectes i no perdre la subvenció.

Abans del 2020, els municipis on menys diners s'havien destinat pel que fa a les subvencions del Pla de Camins eren Solsona i Sant Llorenç de Morunys, amb 0 euros; la Molsosa, amb menys de 2.500; i la Coma i la Pedra, amb poc més de 6.000 euros. Els dos últims seran beneficiaris de la inversió d'enguany. En la taula es pot comprovar com el Consell projecta una sèrie d'inversions fins al 2023 per a tots els municipis excepte Pinell, que és el que més diners ha rebut, amb més de 250.000 euros, seguit de Navès, amb 169.000.

Els únics municipis que hauran rebut més percentatge d'inversió respecte al percentatge de quilòmetres de la comarca seran la Molsosa, amb l'1,47% més, i Pinell amb el 2,35% més. Olius, Navès i Guixers seran els que quedaran més enrere.