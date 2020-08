L'ocupació a les cases de colònies del Solsonès ha estat dispar durant l'estiu

Les cases de colònies de la comarca del Solsonès han viscut una temporada d'estiu atípica a causa de les conseqüències que ha comportat la pandèmia de la covid-19, que ha afectat el sector just en l'època més important de l'any, la d'estiu. Tot i que en totes s'han reduït els números de les anteriors temporades d'estiu, algunes han aconseguit sobreposar-se a la situació.

És el cas de La Carral, casa de colònies que és situada a Riner, que ha aconseguit mantenir el mateix percentatge d'ocupació que l'any passat malgrat haver reduït les places. «Hem hagut de reduir places per complir la normativa. Partint d'aquí, el juliol hem estat al 100% d'ocupació i a l'agost més o menys a un 40%, que ja és l'habitual de cada any», expliquen responsables de la casa de colònies. En aquest sentit, La Carral s'ha vist beneficiada perquè organitza ella mateixa les colònies des de fa anys, el que ha beneficiat que les famílies ja coneguin com s'organitza la casa i hagin confiat en el seu funcionament per deixar-hi els fills en aquesta difícil situació.

Un estiu mes complicat han tingut a la casa de colònies Can Joval. «La temporada d'estiu ens ha anat fatal. Hem tingut més o menys un 15% del que vam fer l'any passat el mes de juliol», diuen, i és que asseguren que «vam obrir al juliol en principi amb tot el mes ple i al final vam treballar però vam baixar moltes places, se'ns va anul·lar una setmana sencera i al final ha anat molt malament».

«Durant el confinament teníem menys esperances, al final la temporada ha anat més bé del que esperàvem», afirmen responsables de la casa de colònies Can Bajona, que aquest mes de juliol ha aconseguit un 70% de l'ocupació. Un cop finalitzada la temporada estiuenca, les cases de colònies ja posen el focus en la de tardor, protagonitzada normalment per les colònies escolars, tot i que totes les consultades per Regió7 coincideixen que les expectatives no són gaire bones.

«En principi treballàvem des de final de setembre fins a principi de novembre gairebé al 80% d'ocupació. Aquest any el preveiem molt fluix perquè les escoles encara no han començat a treballar però entenem que per a un mestre, amb la mà de dubtes que té per dur a terme les seves classes, no s'atrevirà a fer colònies» diuen responsables de La Carral.

Una opinió similar tenen els responsables de la casa de Can Bajona que asseguren que «la tardor la veig molt negra. Jo diria que les escoles no vindran. Tant de bo ho fessin, però crec que no ho faran». La casa de colònies Can Joval, per exemple, actualment té una escola pendent de confirmar durant el mes d'octubre.