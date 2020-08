El conseller comarcal, Xavier Bertolín, renuncia enmig de la polèmica pel repartiment d'una subvenció

El conseller comarcal Xavier Bertolín va anunciar aquest dilluns al govern del Consell Comarcal del Solsonès la seva renúncia assegurant que té la sensació que "s'han posat més traves que facilitats a l'hora de desenvolupar les tasques que se'm van encomanar". La renúncia es farà oficial en el ple extraordinari del proper dilluns.

La renúncia de Bertolín arriba en un moment delicat a l'ens comarcal per la posició contrària de la majoria dels ajuntaments de la comarca al repartiment de la subvenció d'enguany del Pla de Camins, amb tres d'ells demanant la dimissió de la presidenta de l'ens, Sara Alarcón, si el Consell no canvia d'idea pel que fa a la manera de repartir la subvenció. En aquest sentit, Bertolín assegura a Regió7 que aquest conflicte ha estat "la gota que ha fet vessar el got" ja que ell apostava per fer un repartiment just entre tots els municipis de la comarca.

L'encara conseller d'Obres i Camins, Protecció Civil i Urbanisme explica que des que va agafar el càrrec d'aquestes àrees s'ha dedicat a voltar per la comarca i a parlar amb tots els ajuntaments per la manera en que ell entén la seva funció com a conseller comarcal. Tot i així, lamenta que "tinc la sensació que les decisions ja estan preses i que l'opinió dels consellers o dels municipis no compta gaire". En aquest sentit afegeix que "la manca de confiança de la presidència i gerència dificulta de forma greu el funcionament del Consell Comarcal del Solsonès i la possibilitat d'acomplir les funcions que li pertoquen".

Bertolín també critica el fet que no va ser convidat en alguna reunió durant aquesta legislatura i que en una recent comissió de govern celebrada dijous passat, "es va evidenciar, des del meu punt de vista, una clara voluntat de dificultar a la pràctica el funcionament de la meva tasca com a Conseller".

L'odenès continuarà exercint com a regidor al seu Ajuntament tot i que deixarà de banda la seva feina a nivell comarcal. Tot i això assegura que "en la mesura que pugui continuaré treballant per a aconseguir un projecte de comarca clar, consensuat i de futur que en definitiva és el que tots volem".