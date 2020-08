Solsona farà un estudi dels habitatges buits i oferirà deu pisos de lloguer per a col·lectius de risc

L'Ajuntament de Solsona impulsarà un estudi d'habitatges buits per abordar la manca de lloguers a la ciutat. Ha adjudicat l'estudi al despatx solsoní Lluerna Arquitectura per un import de 15.000 euros. A partir de la diagnosi, que es farà durant nou mesos, es vol conèixer el parc d'habitatges desocupats i avançar en polítiques que permetin reconvertir els immobles de titularitat pública, mobilitzar els de titularitat privada per a una borsa d'habitatges socials i obrir línies de subvenció per millorar les condicions d'habitabilitat i accessibilitat dels habitatges. Mentrestant, es crearà una borsa d'habitatge social amb deu pisos per afrontar situacions d'emergència de col·lectius de risc.

L'estudi també abordarà aspectes com la sobreocupació d'habitatges, la seva habitabilitat així com els habitatges d'ús turístic (HUT). "Parlem d'un estudi el més complet possible", destaca en un comunicat el regidor d'Habitatge, Ramon Xandri.

Una vegada feta la diagnosi, Lluerna Arquitectura plantejarà una sèrie de propostes d'intervenció municipal, que van des de la mobilització del parc vacant privat i la creació de lloguer social i assequible amb diferents mesures fins al suport al pagament de l'habitatge i el foment de la rehabilitació i la millora de l'accessibilitat. La redacció de l'estudi es farà en nou mesos, si bé abans de final d'any el consistori preveu disposar d'un avançament de les dades recopilades.



Una borsa d'emergència

En paral·lel, l'Ajuntament està negociant amb diferents propietaris per crear una borsa amb deu pisos de lloguer social que han de servir per cobrir situacions d'emergència de col·lectius de risc. Les persones titulars dels habitatges tindrien garantit el cobrament i la conservació del pis.

Accelerar les polítiques municipals que garanteixin el dret a l'habitatge a Solsona és una de les prioritats que considera urgents d'abordar el grup municipal d'ApS-CUP i amb la qual l'any passat va condicionar el seu suport a la investidura de l'alcalde, David Rodríguez (ERC). Entre altres mesures, els cupaires aposten per l'inventari de pisos buits, una ordenança reguladora, un parc públic d'habitatge, una masoveria urbana i mesures fiscals.