La Mancomunitat d'Aigües valora positivament l'última auditoria

Ahir es va celebrar un ple extraordinari de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS) en què el seu president i alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, va donar explicacions a la resta de membres de l'ens sobre les irregularitats que va destapar la Sindicatura de Comptes en l'exercici de l'any 2018. La sessió va acabar amb certa satisfacció per part dels membres en saber que ja s'està treballant des de l'entitat per solucionar-les.

A la sessió hi van assistir el mateix Rovira; el vicepresident i regidor de Pinell, Jaume Llorenç; el regidor de Clariana de Cardener Jaume Fons; la regidora de Solsona Pilar Viladrich; la regidora de Castellar de la Ribera Carme Solà; el regidor de Pinós Sergi Palou, i el regidor d'Olius Josep Caelles, a més dels tècnics de la mancomunitat.

Daniel Rovira va assegurar a Regió7 que se sentia molt satisfet perquè «després de ser nosaltres mateixos els qui hem demanat a la Sindicatura que ens vinguessin a fer una auditoria, han fet un informe amb coses que són millorables i que hem de canviar i això ens ajuda a ser-ne plenament conscients». En aquest sentit Rovira va destacar el fet que aquest informe ajudi l'entitat a regularitzar la seva activitat, i va assegurar que ja s'està treballant en la modificació dels estatuts, en els convenis de cessió de competències dels ajuntaments a la mancomunitat, i també va afirmar que vetllarà per millorar els mètodes de contractació.

Sobre aquest últim punt la regidora de Solsona, Pilar Viladrich, va advertir de la importància de fer les coses bé en les contractacions. En aquest sentit va explicar certes consideracions a tenir en compte atès el seu coneixement com a tècnica municipal. La solsonina també es va mostrar disposada a vetllar perquè el consistori de Solsona negociï el conveni per cedir competències a la mancomunitat per a la creació d'una xarxa compartida de subministrament d'aigua.

El ple es va celebrar l'últim dia dins del termini legal, fet que va indignar el regidor d'Olius, Josep Caelles, pel fet d'estar dues setmanes sense poder obtenir les explicacions de la junta de l'entitat. En aquest sentit Rovira va explicar que la primera convocatòria es va suspendre perquè ell va agafar un refredat i la setmana següent es va veure obligat a suspendre'l també perquè, després de fer-se la prova de PCR a recomanació del Centre Sanitari, no va tenir els resultats fins a mitja setmana i, per tant, no tenia les 48 hores de marge necessàries per convocar-lo.