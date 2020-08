El responsable del pla de camins plega i planta per discrepàncies la direcció d'ERC al Consell

El conseller comarcal republicà Xavier Bertolín va anunciar aquest dilluns al govern del Consell Comarcal del Solsonès la seva renúncia, i va posar més llenya al foc al conflicte que viu el govern dirigit per ERC amb el suport de la CUP. La decisió va transcendir ahir. La majoria de municipis de la comarca, alguns del mateix partit republicà, volen un canvi en el sistema d'assignació d'obres i ajuts del pla de camins. Tres alcaldes han demanat la dimissió de la presidenta, Sara Alarcón, si el Consell no canvia d'idea pel que fa a la manera de repartir la subvenció. La renúncia de Bertolín es farà oficial al ple extraordinari que se celebrarà dilluns vinent, a exigència dels opositors a la gestió del pla de camins, entre els quals hi havia Bertolín. Aquest col·lectiu reclama un nou model de repartiment, amb nous criteris.

L'encara conseller d'Obres i Camins, Protecció Civil i Urbanisme va explicar ahir a aquest diari que des que va agafar el càrrec d'aquestes àrees s'ha dedicat a voltar per la comarca i a parlar amb tots els ajuntaments, independentment del color polític de cada representant, per la manera com ell entén la seva funció com a conseller comarcal.

Bertolín és crític amb la direcció actual del Consell. Acusa la presidenta, Sara Alarcón, i el gerent, Marc Carrera, de no permetre el diàleg. «La sensació és que les decisions ja estan preses i que l'opinió dels consellers o dels municipis no compta gaire», va afirmar. I va afegir que també té «la sensació que s'han posat més traves que facilitats a l'hora de desenvolupar les tasques que se'm van encomanar». En aquest sentit, va apuntar al capdavant del Consell Comarcal dient que «la manca de confiança de la presidència i la gerència dificulta de forma greu el funcionament del Consell Comarcal del Solsonès i la possibilitat de complir les funcions que li pertoquen».

Bertolín també va criticar el fet que no va ser convidat a alguna reunió durant aquesta legislatura i que en una comissió de govern celebrada dijous passat «es va evidenciar, des del meu punt de vista, una clara voluntat de dificultar a la pràctica el funcionament de la meva tasca com a conseller».

L'odenès continuarà exercint com a regidor per ERC al seu ajuntament, però deixarà la seva feina en l'àmbit comarcal. Tot i això va assegurar que, «tant com pugui, continuaré treballant per aconseguir un projecte de comarca clar, consensuat i de futur, que en definitiva és el que tots volem».

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va assegurar a aquest diari que respecta la decisió que ha pres Xavier Bertolín. «Ell ha exposat la seva renúncia tenint en compte una sèrie de consideracions amb les quals jo puc estar en major o menor grau d'acord, però accepto la seva renúncia perquè és una decisió que depèn d'ell».

Alarcón encara no té clar com reorganitzarà el govern, però no se sent qüestionada.