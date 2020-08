L'orgue de Solsona no es limitarà a actes litúrgics després de la seva restauració

Els membres de la comissió per la restauració de l'orgue en la gala de la presentació del projecte arxiu particular

El Capítol Catedral, responsable de la conservació i el manteniment de la catedral de Santa Maria de Solsona, i la comissió per a la restauració de l'orgue d'aquesta catedral han acordat que, un cop acabada la restauració, a part de les celebracions litúrgiques, l'instrument estarà obert al poble.

Aquest era un dels principals objectius que es va proposar la comissió per a la restauració de l'orgue de Solsona, ja que tenint en compte que el poble és un dels puntals que ajuda a fer possible la complexa tasca de restauració d'aquest monumental instrument, era necessari garantir que, un cop estigui enllestit el procés de rehabilitació, l'orgue no només serveixi per a usos litúrgics, sinó que sigui un instrument obert a la ciutadania.

Per aquest motiu van traslladar aquesta voluntat al Capítol Catedral, també responsable del manteniment de l'orgue, que la va acollir positivament. D'aquesta manera, Capítol i comissió han signat un document que declara el Capítol com a responsable de l'instrument i en recull el seu valor artístic, patrimonial i històric. L'escrit també destaca el paper de l'orgue en els actes litúrgics i d'Església però estableix que, atès que ha estat la ciutadania qui ha finançat una part important del cost, l'orgue ha de ser obert al poble, i posa com a exemple que ha de permetre acollir concerts i activitats que promoguin la música i els seus valors, i ha de ser escola per tal que nous alumnes es formin en aquest instrument i mantinguin la tradició organística a la ciutat. Finalment l'escrit també fa una crida a la corresponsabilitat en el seu manteniment i bon ús.

Cal recordar que bona part del finançament s'ha obtingut a través de la campanya d'apadrinament de tubs de l'orgue «El teu entre 3.000», mitjançant el qual la població podia fer l'aportació a la restauració de l'orgue emportant-se també un certificat i un cilindre que simula un dels tubs de l'orgue com a detall.

Segons l'última actualització de la comissió, fins ara s'han apadrinat 297 dels més de 3.000 tubs que formen l'orgue de la catedral de Solsona, tot i que bona part d'ells són tubs de façana, els més espectaculars i els que més diners aporten al finançament del projecte.

Actualment es tenen una vintena de patrocinadors entre entitats públiques i empreses privades a més de prop de 150 col·laboradors.