Una granja ecològica del Solsonès introdueix l'engreix del porc de raça gascó a Catalunya

A pocs minuts del centre de Solsona hi ha una de les poques granges de Catalunya que treballen amb porc ecològic i l'única que treballa amb animals de la raça porc gascó. Es tracta de Dpagès, una iniciativa creada l'any 2014 per Marta Borràs i Martín Ezpeleta, una parella d'enginyers agrònoms que van decidir endinsar-se en el món del porc d'una manera diferent.

La seva granja, situada al terme municipal d'Olius, té espai per a 50 truges i les seves cries, que es crien d'acord amb els requisits que s'exigeixen per obtenir el certificat de producció ecològica de porcs. Al principi a la granja només hi havia sis truges de porc gascó i la resta eren de porc blanc, el més utilitzat en la indústria porcina convencional. Sis anys després les truges de porc gascó ja són el 65% de les que hi ha actualment a la granja.

Actualment tot el producte de la marca Dpagès és de porc gascó, mentre que els porcs blancs es venen als escorxadors. Pel que fa al resultat final, el gascó és una raça rústica de la família dels ibèrics que es distingeix per ser de color negre i tenir un lleuger pelatge. Segons expliquen des de la granja, la carn del porc gascó criat d'acord amb els paràmetres ecològics es diferencia de la carn convencional per tenir més greix i ser més gustosa. «Estem treballant amb restaurants que agraeixen peces amb molt greix perquè ens diuen que és molt bo», afirma Borràs.

Borràs i Ezpeleta expliquen que el fet de treballar amb aquesta raça és el que dona el tret diferencial als productes de la seva marca, i és que, a més de la raça del porc, Dpagès també es caracteritza per ser una de les poques granges de porc ecològic que comercialitzen el seu propi producte.

«Vam començar venent a l'escorxador, a uns preus de misèria, i llavors vam decidir distribuir nosaltres la carn per donar-li el valor que la granja es mereix», explica Borràs, que apunta que els inicis van ser molt difícils perquè no sortien els números. «Vam començar fent un porc a la setmana i venent-lo a una parada al mercat de Solsona, i a mesura que ens vam anar donant a conèixer, anant a fires i movent-nos molt, vam decidir agafar una petita botiga a Solsona per, a part de vendre a la ciutat, tenir un punt logístic per preparar comandes i enviar-les a altres punts de Catalunya, ja que alguns clients eren de fora», diu.

Tot i que assegura que el creixement de l'interès pel producte ecològic i de proximitat l'estan notant de forma lenta, amb el pas dels anys Dpagès ha anat creixent fins al punt de necessitar un obrador propi. «Ara mateix no tenim obrador propi, n'estem llogant un a Berga on anem dos cops per setmana i ho fem tot durant aquests dies», diu la solsonina, i afegeix que «com que la idea és que acabi sent tot porc gascó, tot passa perquè puguem tenir un obrador on puguem treballar tot el nostre producte, perquè on som ara no donaríem a l'abast».

Aquest estiu s'han organitzat una sèrie de visites a la granja, per donar a conèixer com és el dia a dia allà i com s'hi crien els porcs, que han tingut una bona rebuda.