Solsona suspèn els castells de focs i les tronades de la festa major

Imatge de la festa major de l'any passat que enguany no es repetirà per la covid | Andrea Izquierdo

Davant l'alt risc de rebrot de coronavirus a tot Catalunya, l'Ajuntament de Solsona ha introduït noves modificacions al programa de la Festa Major inicialment previst per extremar les precaucions. Per evitar la concentració de persones, se suprimeixen aquells actes dels quals no es pot controlar l'aforament, tots aquells que són a peu dret. En aquest sentit, es cancel·len els castells de focs del dia 7, les tronades, les sortides de la imatgeria festiva i el Concurs de músics al carrer. En altres casos, es modifica l'horari o l'emplaçament de la convocatòria.

L'alcalde, David Rodríguez, ha publicat avui un vídeo a les xarxes socials per parlar d'aquestes mesures i apel·lar a la celebració de la Festa Major "amb responsabilitat i solidaritat". Admet que el consistori es va plantejar suspendre la festa atenent a les circumstàncies actuals i al fet que ens trobem a les portes del començament del curs escolar. Però "hem apostat per no perjudicar més la cultura i mantenir aquells actes que ens permeten un control absolut de l'aforament i de les distàncies mínimes". En canvi, es prescindeix d'aquelles convocatòries que "propicien un efecte crida de públic a peu dret", segons el batlle.

El dia 7, no sortirà el ball de bastons a la plaça de la Catedral abans del cant de la Salve, i els dies 8 i 9, no hi haurà ni cavallets ni gegants en aquest mateix indret abans de l'ofici religiós. Tothom que vulgui veure gegants i bestiari podrà fer-ho als claustres de la catedral, on hi haurà instal·lada l'exposició "Anem de festa" del 5 al 13 de setembre.

Pel que fa a canvis d'emplaçament, l'espectacle familiar de circ del dia 8 a les set de la tarda es durà a terme a la plaça de l'U d'Octubre i l'audició de sardanes de dos quarts de vuit, a la plaça del Consell Comarcal. Quant a horaris, el concert jove amb The Aguateques i La Zarigüella, el dia 8 a la plaça del Camp, s'avança a dos quarts de deu del vespre i el del dia 10, a càrrec de The Tyets i Dalton Bang a la plaça de l'U d'Octubre, a les deu de la nit.

Aquestes modificacions s'han incorporat al programa en format digital, que ja es pot consultar a la plataforma Issuu. També quedaran recollides en uns fulls inserits dins la publicació en paper, que es podrà començar a recollir a l'OAC municipal a partir d'aquest dimecres.

Mossos i Policia Local 'a l'aguait'

Aquest migdia, precisament, s'ha dut a terme a l'Ajuntament una reunió de coordinació de seguretat de la Festa Major amb la participació l'alcalde, la regidora de Cultura, Judit Gisbert, representants dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local i tècnics municipals. David Rodríguez assegura que "els cossos de seguretat estaran a l'aguait i no es tolerarà cap comportament incívic o insolidari". Tot i això, "des del respecte a les mesures que requereix el moment", l'alcalde desitja a tothom que gaudeixi "tant com es pugui" de la festa de la ciutat.

El programa, amb els canvis incorporats, es pot consultar digitalment aquí: https://bit.ly/2YKPnq0.