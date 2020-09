Els concursos de fotografia de la festa major es mantenen i repartiran 900 euros en premis

Enguany es mantenen tots els concursos vinculats a la Festa Major de Solsona. Per als aficionats a la fotografia, la regidoria de Desenvolupament Local i l'Agrupació de Geganters convoquen el vuitè Concurs fotogràfic de la Festa Major a Instagram, mentre que la regidoria de Cultura organitza el cinquè Concurs de fotografia de la Festa Major, de temàtica lliure. Les tres millors imatges de la xarxa social rebran un val de 60 euros per gastar a establiments de la UBIC i optaran a un lot de productes locals, mentre que les fotos analògiques podran guanyar un primer premi de 300 euros, un segon de 200 i un de 150 euros en la categoria infantil.

El concurs d'Instagram s'obre aquest dissabte, dia 5, i hi pot participar tothom major de 16 anys i que segueixi els comptes @geganters_solsona, @solsonaturisme i @ajsolsona. Per participar cal etiquetar les fotos #FMSolsona2020 i, tot i que no és una condició, es demana que s'utilitzin també les etiquetes #FestaMajorSolsona #SolsonaTurisme i @CiutatAmbCaràcter. Es proposen tres categories temàtiques: folklore i tradicions, actes culturals i el guarniment de la ciutat per Festa Major. Un jurat format per membres de l'organització i professionals de la fotografia escollirà una imatge guanyadora per a cada categoria i que s'endurà un val de compra. Així mateix, una vegada finalitzada la Festa Major, es publicaran les tres fotos seleccionades a les xarxes socials per determinar, per votació popular, qui dels tres guanyadors s'emporta també el lot de productes.

En el cas del concurs de fotografia analògica, la temàtica és lliure. Cada concursant pot participar amb un màxim de dues imatges de 20x30 presentades damunt d'un suport rígid de 30x40. La recepció d'obres finalitzarà el 14 de setembre a les dues del migdia a l'OAC municipal, tot i que també s'han d'enviar digitalment per correu electrònic a cultura@ajsolsona.cat. El jurat, integrat per professionals d'aquest àmbit, avaluarà les fotos en funció de la qualitat tècnica, l'originalitat i l'adequació a la temàtica. Totes les imatges participants s'exposaran al saló de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató del 21 de setembre al 3 d'octubre juntament amb les obres que es presentin al Concurs de pintura ràpida.

Aquest concurs arriba a la 39a edició els dies 9 i 10 de setembre. En aquest cas, la regidoria de Cultura repartirà un primer premi de 365 euros, un segon de 305, un tercer de 245, l'especial aquarel·la, de 305 i l'especial local, de 245. El tema, com sempre, serà Solsona en sentit ampli (nucli antic, rodalia o Vinyet) i el procediment i les tècniques seran lliures. Qui hi participi haurà de presentar-se al Punt d'Informació de la Festa Major, ubicat a l'Oficina de Turisme, on se'ls segellarà les teles, i quan comenci a pintar haurà d'enviar la ubicació via WhatsApp.