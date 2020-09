El govern del Consell salva l'impacte de la dimissió del conseller Bertolín

El republicà Xavier Bertolín va renunciar a formar part del govern comarcal en el ple d'ahir a la tarda, però justament aquest adeu podria fer possible que ERC reforci la seva estabilitat incorporant algun polític de la comarca fidel a la presidenta Sara Alarcón. El crític Bertolín deixa la seva cadira al conseller, i ara ERC haurà de nomenar un substitut. Alarcón ha de continuar comptant amb el suport del representant de la CUP. Un hipotètic canvi de majoria hauria passat per crear un grup amb la suma de Bertolín, Junts i Independents, però en aquests moments no es donen les circumstàncies perquè això passi. El ple d'ahir era extraordinari per aprovar la modificació de crèdit que permetia fer el polèmic pla de camins.

No hi ha possibilitat de canvi de govern, però la portaveu de Junts, Isabel Pérez, va afirmar que el seu grup comarcal se suma a la petició dels representants dels ajuntaments de Pinós, Lladurs i Navès, de la mateixa formació, per exigir que es canviï el repartiment que es vol dur a terme des del Consell i que, si això no es du a terme, la dimissió de la presidenta de l'ens, Sara Alarcón.

Per la seva banda, l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, va dir que exposarà els seus arguments per demanar la dimissió d'Alarcón en el Consell d'Alcaldes extraordinari que tindrà lloc aquesta tarda, justament una sessió que es farà arran de la petició de diferents alcaldes, bona part de Junts. La republicana Alarcón també defensarà avui la seva posició i la del govern que encapçala.

Bertolín va afirmar en el moment de la renúncia que el conflicte generat pel repartiment de la subvenció del Pla de Camins «només és la gota que ha fet vessar el got» i que abandona el càrrec després de notar una falta de confiança i de tenir discrepàncies amb la presidenta de l'ens, Sara Alarcón. Tot i així va agrair l'experiència adquirida durant aquest primer any de legislatura i va assegurar que seguirà treballant com a regidor de l'Ajuntament d'Odèn per Esquerra i complirà el compromís que va adquirir amb la població del seu municipi.

Per la seva banda, Alarcón va agrair la feina feta per Bertolín durant la seva etapa com a membre del govern del Consell Comarcal del Solsonès.

Alarcón va ser investida el juliol de l'any passat amb el suport del conseller de la CUP, Òscar Garcia, a canvi que el cupaire formés part de la Comissió de Govern del Centre Sanitari. Tot i això, els republicans estan sols al govern del Consell, ja que Garcia es considera oposició juntament amb els 7 consellers de Junts i els 2 d'Independents.