Acaba el conflicte pel repartiment de l'ajut per arranjar camins entre retrets

Els batlles del Solsonès es van reunir ahir en una sessió extraordinària del Consell d'Alcaldes motivada pel conflicte que ha generat el repartiment de la subvenció del departament de Territori destinada al manteniment dels camins comarcals. Alguns alcaldes de Junts, com Xavier Vilalta (Pinós), Daniel Rovira (Lladurs), Josep M. Casafont (Navès) i Jordi Selga (Guixers), i també l'alcalde de Riner, Joan Solà, del grup d'Electors Independents, van criticar la gestió del govern del Consell Comarcal del Solsonès pel que fa a aquest ajut. Per la seva banda, la presidenta de l'ens, Sara Alarcón, va obtenir el suport dels batlles republicans de Solsona i la Coma i la Pedra, David Rodríguez i Ramon Costa.

La intervenció d'Alarcón, al punt de mira dels alcaldes crítics amb la seva gestió, no va ser gaire extensa i es va limitar a justificar la decisió del govern del Consell Comarcal de repartir l'import de l'ajut a només 4 municipis i no als 15 que formen tota la comarca sota la recomanació dels serveis tècnics i jurídics de l'ens, que asseguren que seria impossible o molt complicat complir amb el termini establert per dur a terme les actuacions si s'haguessin de fer 15 projectes repartits en tots els municipis del Solsonès.

L'alcalde de Pinós Xavier Vilalta, per Junts, no va acceptar l'explicació del Consell Comarcal. Segons Vilalta, el 2 de juliol representants del departament de Territori ja van informar alguns ajuntaments, com els de Pinós i de Guixers, que el Consell rebria una subvenció de 301.000 euros destinada a la millora dels camins de la comarca i, per tant, hi van comptar. A més, ho van comunicar al Consell d'Alcaldes que es va celebrar el mateix dia i van assegurar que s'hi podria haver posat fil a l'agulla abans. A més, va posar l'exemple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que, com va explicar, ha decidit fer un repartiment equitatiu per tots els municipis a petició dels seus alcaldes.

Vilalta també va acusar de manipulació Alarcón per haver assegurat en una nota de premsa publicada dilluns al vespre que al ple del Consell Comarcal que va celebrar dilluns el grup de Junts es va abstenir i no va reconèixer la feina que van fer els sanitaris durant la pandèmia de la covid-19, quan la portaveu de la formació, Isabel Pérez, va apuntar que s'havien abstingut i no hi havia votat en contra precisament amb la voluntat de no paralitzar els ajuts destinats tant als camins com als sanitaris. Per aquests motius, Vilalta va demanar la dimissió d'Alarcón.

El mateix va fer Daniel Rovira, alcalde de Lladurs, que va assegurar que el govern republicà del Consell ha fet «un joc de tempos» que ha fet impossible la proposta del repartiment entre tots els municipis que defensava l'exconseller Bertolín. Rovira també va apuntar que el govern d'Alarcón no té una visió de comarca com es demostra amb la discutida decisió, ja que, segons ell, els projectes a què s'ha destinat l'ajut en les dar-reres convocatòries, comptant-hi la d'enguany, no ha estat dirigida a projectes importants o necessaris d'àmbit comarcal com podrien ser una actuació a la carretera del Port del Comte o a la d'Ardèvol.

Per altra banda, Josep Maria Casafont, alcalde de Navès, va acusar de mentidera Alarcón en assegurar que al seu municipi no s'ha invertit la quantitat de diners que el Consell Comarcal va afegir en una taula on apareixen les inversions fetes als darrers anys als diversos municipis (vegeu edició impresa del 25 d'agost).

L'alcalde de Solsona David Rodríguez, d'ERC, va defensar la decisió del govern del Consell Comarcal i va acusar els alcaldes contraris a la gestió d'Alarcón que els que no tenen visió de comarca són ells, ja que el repartiment s'ha fet d'aquesta manera els últims anys per tal d'afavorir que es tirin endavant projectes importants. A més a més, va assegurar que la indignació d'aquests alcaldes pot estar originada per una falsa expectativa creada per l'exconseller de Camins, Xavier Bertolín, de qui va dir que no havia parlat sobre aquest tema amb el seu i altres ajuntaments republicans de la comarca.

Per la seva banda, l'alcalde de Riner, Joan Solà, pels Independents, també va criticar la gestió del govern del Consell tot i que va lamentar que s'hagi arribat a la situació a què es va arribar ahir amb alguns alcaldes demanant la dimissió d'Alarcón. Tot i això va recordar la importància de complir amb els terminis per poder portar a terme actuacions que afavoreixen la comarca per molt que no afectin tots els municipis.

Malgrat això, Solà va voler deixar clar que de cara a la pròxima convocatòria caldrà posar unes bases el màxim de consensuades possible perquè no es repeteixi aquest conflicte.