El Solsonès engega una nova campanya contra la violència masclista

Amb el lema "Fem impensables les violències masclistes", el Solsonès posa en marxa una campanya que té per objectiu remoure totes aquelles estructures i actituds que sostenen i perpetuen les violències masclistes, un problema que afecta una de cada tres dones en algun moment de la seva vida.

Una de les principals novetats és la diversitat de públics a les quals s'adreça la iniciativa. Sota el paraigua d'una mateixa campanya s'aglutinen accions comunicatives específiques destinades a cinc públics diferents: per a dones, homes, infants, joves i professionals que treballen en l'àmbit de la violència masclista. I és que, com afirma Maribel Bella, tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Solsonès, "tendim a pensar que això no va amb nosaltres quan en realitat som determinants perquè deixi de passar". La campanya és impulsada pel Consell Comarcal, a través del SIAD, i executada coordinadament amb els ajuntaments del Solsonès.



"Adona't", eines per identificar la violència

Tenir eines per identificar la violència masclista, conèixer quin és el procés a través del qual s'instaura dins d'una relació, identificar els factors de risc, saber a quins serveis podem demanar ajuda o com ens podem autoprotegir. Aquests són alguns dels continguts que es volen difondre a través d'"Adona't", la part de la campanya adreçada a les dones.

Les principals accions són l'edició de material divulgatiu, consistent en quatre models de cartells diferents dissenyats i il·lustrats per la il·lustradora Marta Bellvehí i un quadríptic informatiu, i la difusió de tres espots que combinen literatura, dansa i il·lustració, entre d'altres, per impactar mitjançant un llenguatge més subtil i emocional.



Material audiovisual per a joves i famílies

El públic jove és un dels principals objectius d e la campanya. De fet, durant el passat curs escolar, i en el marc d'aquesta campanya, ja es van dur a terme gairebé una vintena de tallers per a alumnat i professorat de secundària tant a Solsona com a Sant Llorenç de Morunys.

El tancament dels centres a causa de la covid-19 no va permetre realitzar totes les activitats previstes sota el nom de "Questiona't". Per això, aquelles accions es complementaran amb material audiovisual adreçat a joves i a famílies per tal que puguin accedir a aquests continguts.



Treball en xarxa

Paral·lelament, des del SIAD s'està treballant en la programació de diverses accions de formació adreçades a professionals que intervenen en la detecció, atenció o recuperació de dones i infants en situació de violència. Properament s'anunciaran els cursos, que s'agruparan amb el nom "Implica't".

La realització d'una campanya com aquesta ha estat possible gràcies a la voluntat de col·laboració i cooperació dels diferents municipis del Solsonès i del Consell Comarcal. Tal com expressa la presidenta del l'ens intermunicipal, Sara Alarcón, "sumar esforços ens permet crear una campanya més ambiciosa i amb un major impacte en la població".

Els ajuntaments de Solsona i Sant Llorenç s'han centrat en la línia adreçada a joves, professorat i família, en tant que són les poblacions que concentren els centres d'educació secundària de la comarca. Per la seva banda, els municipis més petits s'han focalitzat en els missatges destinats a les dones i en la identificació de les violències masclistes.

El desplegament complet de la campanya s'ha projectat en un període de dos anys a través del suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i amb el finançament de la Secretaria d'Estat d'Igualtat que reben els diferents ajuntaments a través del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

La campanya del Solsonès contra les violències masclistes es podrà seguir a través del web www.campanyaimpensables.cat i també al perfil d'Instagram @campanyaimpensables.