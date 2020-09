El Consell Comarcal inicia una nova campanya contra la violència masclista

Amb el lema «Fem impensables les violències masclistes», el Solsonès posa en marxa una campanya que té per objectiu remoure totes les estructures i actituds que sostenen i perpetuen les violències masclistes, un problema que afecta una de cada tres dones en algun moment de la seva vida.

Una de les principals novetats de la campanya és la diversitat de públics als quals s'adreça la iniciativa. Sota el paraigua d'una mateixa campanya s'aglutinen accions comunicatives específiques destinades a cinc públics diferents: per a dones, homes, infants, joves i professionals que treballen en l'àmbit de la violència masclista. I és que, com afirma Maribel Bella, tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Solsonès, «tendim a pensar que això no ens afecta quan en realitat som determinants perquè deixi de passar».

La campanya és impulsada pel Consell Comarcal, a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i executada coordinadament amb els ajuntaments del Solsonès.

Tenir eines per identificar la violència masclista, conèixer quin és el procés a través del qual s'instaura dins d'una relació, identificar els factors de risc, saber a quins serveis es pot demanar ajuda o com autoprotegir-se són alguns dels continguts que es difondran a través d'«Adona't», la part de la campanya adreçada a les dones.

Les principals accions són l'edició de material divulgatiu, que consisteix en quatre models de cartells diferents dissenyats i il·lustrats per la il·lustradora Marta Bellvehí i un quadríptic informatiu, i la difusió de tres espots que combinen literatura, dansa i il·lustració, entre d'altres, per impactar mitjançant un llenguatge més subtil i emocional.

El públic jove és un dels principals objectius de la campanya. De fet, durant el curs escolar passat, i en el marc d'aquesta campanya, ja es van dur a terme gairebé una vintena de tallers per a alumnat i professorat de secundària tant a Solsona com a Sant Llorenç de Morunys.

Paral·lelament, responsables del SIAD asseguren que s'està treballant en la programació de diverses accions de formació adreçades a professionals que intervenen en la detecció, atenció o recuperació de dones i infants en situació de violència, un dels sectors als quals també es destina la iniciativa. Properament s'anunciaran els cursos sota el nom «Implica't».