La CUP critica l'«opacitat» del govern de Solsona en l'aplicació del porta a porta

Alternativa per Solsona-CUP, la formació liderada per la regidora Pilar Viladrich, critica la gestió que està fent el govern republicà de l'alcalde David Rodríguez en la implementació del futur servei de recollida de deixalles porta a porta que es té previst aplicar a la capital del Solsonès.

En un comunicat publicat ahir, la CUP assegura que fa més de mig any que demanen als responsables polítics municipals poder tenir accés als plecs tècnics que defineixen com es regirà la prestació del servei de recollida selectiva porta a porta i afirmen que, almenys fins ahir al matí, no se'ls ha donat vista dels mateixos. En l'escrit la CUP acusa l'equip de govern de tenir «obstruccionisme i opacitat» que «relega els grups municipals a l'oposició al més absolut ostracisme».

Cal recordar que els cupaires van apostar per la municipalització del porta a porta i de la neteja viària, però davant la negativa del govern d'ERC, van demanar conèixer els detalls de la prestació del primer servei per fer-ne una valoració. Segons la CUP, el problema no és l'aplicació del porta a porta sinó com s'està gestionant.

El grup de l'oposició considera que la implementació del porta a porta «hauria de ser una qüestió de ciutat en què participessin tots els representants municipals de tots els partits polítics», ja que és un servei que no només s'utilitzarà durant aquesta legislatura si no que arribarà per quedar-se.

La formació de Viladrich també lamenta que aquesta qüestió no es tractés al consell municipal de sostenibilitat on participen, a més de representants municipals, agents del sector. En aquest sentit, el grup de l'oposició assegura que aquesta decisió ha evitat «que l'oposició pugui conèixer, opinar i aportar la seva visió sobre com s'ha d'implementar el sistema de recollida selectiva porta a porta» i apunta que això el que fa és «limitar la democràcia i la participació dels grups municipals a l'oposició en els assumptes públics i importants de la ciutat, i encara més quan per passiva i per activa han demanat de participar-hi».