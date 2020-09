La regidoria d'Afers Socials de Solsona organitza una vintena d'activitats per a la gent gran

es d'aquesta setmana, l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Solsona ha començat a repartir els programes del proper curs d'activitats per a la gent gran. Les inscripcions s'obriran el proper dia 15 a les dependències municipals dels Serveis Socials. Es proposa fins a una vintena llarga d'activitats físiques, plàstiques, culturals i formatives i tallers. Des de la regidoria d'Afers Socials, s'ha intentat mantenir una continuïtat en l'oferta, que continuarà a distància en cas de possibles confinaments.

La principal novetat del curs 2020-2021 vindrà condicionada pel context sanitari actual. En aquest sentit, en totes les activitats es garantirà la distància interpersonal, caldrà dur mascareta, excepte en les activitats físiques, no es podrà compartir material i els grups seran reduïts, d'un màxim de deu persones. Així mateix, per a un major control dels grups, tothom podrà inscriure's a dues propostes com a molt.

Gimnàstica suau i de manteniment, natació, grup de caminada, grup de passeig i ioga són algunes de les opcions per mantenir-se en forma a partir de l'octubre. També el mes vinent comencen els tallers d'estampació de roba, decoració per a la llar, treballs manuals, pintura i dibuix, labors, mitja i ganxet, costura, patchwork i d'exercicis per treballar la memòria. Al Punt Òmnia s'impartiran diversos tallers gratuïts relacionats amb les noves tecnologies. En l¡àmbit estrictament cultural i formatiu, continuarà l'activitat de teatre i el taller de música a l'abast de tothom, el club de lectura i el servei de "Biblioteca a casa" que ofereix la Biblioteca Carles Morató per a persones amb mobilitat reduïda.

L'oferta d'activitats per a la gent gran de Solsona és organitzada per la regidoria d'Afers Socials amb la col·laboració del Consell Comarcal, a través dels Serveis Socials, i del Consell de la Gent Gran. El programa en format paper es pot recollir al consistori, però també es pot consultar i descarregar en línia al següent enllaç https://bit.ly/3lHcjAx