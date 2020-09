Les obres de la nova escola El Vinyet no s'han reprès després del confinament

Les obres de construcció del nou edifici de l'escola El Vinyet de Solsona estan aturades des de final de març, quan la Generalitat va decidir aturar les obres públiques. Tot i això, mentre que la majoria s'han anat reprenent, les de El Vinyet continuen aturades.

L'empresa encarregada d'aixecar l'edificació era la constructora Grup Soler, que ja no va reprendre les obres un cop acabat l'estat d'alarma i després d'aproximadament cinc mesos de feina. Per aquest motiu, tal com ha pogut saber Regió7, la Generalitat de Catalunya, a través d'Infracat, ha cedit les obres a una nova empresa, Vilà i Vila Obres i Serveis. El departament d'Educació informa que durant aquesta primera quinzena de setembre se signarà la cessió, mentre que les obres es reiniciaran la segona quinzena de setembre.

Aquest és l'últim entrebanc de l'esperada construcció de la nova escola El Vinyet. L'any 2012 l'Ajuntament de Solsona va començar a fer els primers passos per poder dur a terme aquesta actuació amb la creació del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, necessari per connectar la que serà la nova escola amb la ciutat. Després de presentar dos cops el projecte de construcció de l'escola, el 2016 i el 2018, i que els dos es cancel·lessin per retards en l'entrega de documents i per irregularitats en la licitació respectivament, l'any passat finalment la construcció va tirar endavant.

Aquest retard provocarà que els prop de 220 alumnes que actualment tenen les aules en mòduls no puguin començar el curs 2021-2022 a les noves instal·lacions, que era l'objectiu que s'havien proposat l'Ajuntament, l'escola i la mateixa Generalitat.