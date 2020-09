Descoberts nous habitatges romans al jaciment arqueològic del Castellvell

El principi dels murs dels habitatges romans situats al límit del turó on hi ha el jaciment del Castellvell

El treball de la secció d'arqueologia del Centre d'Estudis Lacetans (CEL) ha fet possible la troballa de restes d'habitatges de l'època romana republicana (segle II o I aC) al jaciment arqueològic de Castellvell. Malgrat que ja es tenia constància d'edificacions de l'època, les trobades aquest any estan situades en una zona que podria replantejar l'estructura que es pensava que tenia l'assentament durant aquella època.

Segons expliquen des del CEL, els assentaments de l'època romana republicana al territori solien tenir la fortificació al centre i les sitges per emmagatzemar el material al voltant. Tot i això, les edificacions descobertes i datades d'aquesta època, gràcies al material i a la ceràmica trobada, estan situades a l'exterior de les sitges. D'aquesta manera, i a falta de seguir estudiant la zona, l'assentament de l'època podria tenir una estructura poc comuna pel que fa a l'època romana amb les sitges a la part interior de la vila.

Els arqueòlegs encarregats de treballar al jaciment del Castell-vell expliquen que encara no poden saber per què es va decidir adoptar aquesta estructura, però apunten que es podria haver mantingut l'estructura que ja tenia l'assentament durant l'època en què els ibers el van ocupar. D'aquesta manera les sitges, que era on s'emmagatzemaven els excedents ceralístics amb què la societat comerciava i, per tant, del que vivien i subsistien, eren al centre de l'assentament i els habitatges al seu voltant.