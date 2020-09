Els acordions omplen de música els actes previs a la Festa Major de Solsona

El que es considera un dels actes més emblemàtics del preludi a la festa major solsonina, la trobada d'acordions, ha hagut d'adaptar-se per seguir els protocols contra la propagació de la covid-19. Normalment l'acte se celebra a la plaça de Sant Joan, però enguany es va celebrar ahir. La plaça del Camp es va omplir de cadires amb separació de seguretat, gel hidroalcohòlic a l'entrada i delimitacions als punts d'accés de la plaça. Als voltants hi havia diversos cartells informatius sobre la normativa d'accedir als actes de festa major amb mascaretes i respectar la distancia.

A les 6 es va iniciar l'acte amb una breu introducció dels organitzadors, Joan Ribera i Ramon Riu, en què es va donar la benvinguda als músics i al públic, el qual en aquells moments no arribava a omplir la meitat de les localitats. Al llarg dels anys en què s'ha celebrat l'acte sempre hi han participat acordionistes provinents de França; enguany va estar protagonitzada per músics catalans vinguts d'arreu del país, des de Sant Cugat fins a Balaguer, passant per Guissona, Berga i la mateixa Solsona. Els músics francesos no van poder-hi ser pel context sanitari, tanmateix sí que ho va fer un representant andorrà.

Les primeres notes les va fer sonar «el senyor Pep» (així és com el van introduir els presentadors) i va delectar el públic amb la interpretació d' El Cant dels Ocells de Pau Casals en una particular versió amb acordió diatònic. Cap 2/4 de 7 la plaça pràcticament tenia totes les localitats ocupades i el públic va poder gaudir fins al final de diverses interpretacions de ranxeres mexicanes, havaneres, vals de muntanya i folklòriques.