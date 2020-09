El Solsonès i Cardona promocionen el producte local amb un audiovisual

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha engegat la campanya «Producte d'aquí» amb l'objectiu de promocionar el territori focalitzant-se en el producte agroalimentari.

La campanya consta de tres eixos principals: un retrat de cadascun dels 27 productors agroalimentaris del territori, amb càpsules de vídeo i fotografies; un relat traduït en un programa audiovisual per a cadascun dels quatre àmbits geogràfics, titulat Bell mig, i un portal web ( www.productedaqui.cat) que aglutinarà tot el contingut.

Aquesta iniciativa s'ha dividit en quatre zones: Solsona i rodalies, Cardona i rodalies, el Baix Solsonès i la vall de Lord. Cada un dels quatre programes audiovisuals se centra en un d'aquests ter-ritoris. Aquests documents comptaran amb la participació de personatges com Pep Cruz, Raül Gar-rigassait o Roger Mas, entre d'altres.

L'equip que s'ha encarregat de donar forma a la campanya també representa una aposta pel talent local. Tal com ha subratllat Xavier Puig, d'Elsabeth Produccions, sota el paraigua de la productora audiovisual s'han associat més de trenta professionals solsonins i cardonins de diferents disciplines en l'àmbit de la creativitat (disseny, música, audiovisual, teatre, escriptura, comunicació i pintura). Fins i tot s'ha creat una orquestra amb músics del ter-ritori, que s'han encarregat de crear les peces musicals originals de cada un dels quatre audiovisuals i també de les càpsules dels vídeos dels 27 productors agroalimentaris que participen en la iniciativa.

El primer vídeo, centrat en Solsona i rodalies i protagonitzat per l'actor Pep Cruz, es va estrenar divendres al vespre en directe a la capital del Solsonès com a acte previ de la festa major, que començarà demà. La resta de vídeos es presentaran primer als habitants de cada una de les zones on es du a terme la iniciativa i posteriorment es penjaran al web oficial de la campanya.