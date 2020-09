La plaça del Camp acollirà una audició dels ballets de la festa major de Solsona

Aquest any, les mesures de seguretat per la covid-19 han obligat a prescindir del desplegament dels gegants de la festa major de Solsona. Malgrat que aquest any els ballets no es podran veure, sí que es podran escoltar. A última hora, a proposta d'un ciutadà, l'Ajuntament ha consensuat amb les formacions musicals de la festa la incorporació en el programa d'una audició dels ballets. Tindrà lloc demà, dia 8, a dos quarts d'una del migdia a la plaça del Camp, un espai prou ampli per respectar les distàncies físiques interpersonals.

Com sempre, interpretarà les partitures dels ballets la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. També hi participarà amb pasdobles de la festa major l'Orquestra Patinfanjàs a l'inici i al final de l'acte. Així mateix, els infants del ball de bastons compartiran amb el públic els seus versos. L'aforament serà de 200 persones i s'hi podrà accedir mentre hi hagi localitats lliures.



També per als avis

Aquest acte no es podrà repetir el dia 9, perquè al matí la regidoria de Cultura ha organitzat una audició dels ballets a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona per als avis de l'Hospital Pere Màrtir Colomés als jardins de l'equipament. Demà a la tarda els mateixos usuaris podran gaudir d'una actuació de l'acordionista Irene Augé.