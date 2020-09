Solsona dona el tret de sortida a una festa major atípica

L'ajuntament de Solsona ha estat l'escenari de l'acte que ha engegat de manera oficial la festa major de Solsona d'enguany. A través d'Instagram els solsonins i solsonines han pogut veure com Eudald Auguets, "l'Andal", ha fet la primera trabucasa de la festa. Posteriorment l'alcalde David Rodríguez ha fet la seva salutació desitjant una bona festa major als veïns de la ciutat.

Des de fa set anys, s'atribueix als Trabucaires de Solsona el protagonisme simbòlic de l'inici oficial de la festa. Eudald Auguets (Solsona, 1955), que va entrar al grup l'any 2002, n'és un dels membres més veterans. Tal com ha destacat l'alcalde, "era la seva manera de viure des de dins el món de la cultura popular i, alhora, reivindicar la pagesia i l'arrelament a la terra". L'Andal, per iniciativa pròpia, també és el responsable de documentar en un dietari cadascuna de les sortides dels trabucaires solsonins i s'encarrega de reparar els trabucs. "De tarannà honest, tranquil, afable, inquiet, àvid de recuperar elements antics, especialment vinculats a l'àmbit rural, l'Eudald és un trabucaire exemplar", ha subratllat David Rodríguez.

En la salutació que dona el tret de sortida a quatre dies de festa en honor a la patrona, l'alcalde ha remarcat que els solsonins saben reivindicar i viure "la cultura amb seguretat"."Entitats, institucions i ciutadania ho hem demostrat al llarg de l'estiu i, aquests dies, hi tornarem". Rodríguez ha reiterat que cal ser "tan escrupolosos amb la prevenció del contagi de la malaltia com sensibles amb el sector de la cultura, un dels més damnificats dels darrers mesos". També ha lamentat que enguany no es pugui fer lluir els gegants i el bestiari, si bé "encara que sigui discretament, també hi seran".

Rodríguez ha anunciat la novetat introduïda a última hora d'organitzar una audició dels ballets a la plaça del Camp aquest dimarts a dos quarts d'una del migdia.