Solsona mostra el seu orgue centenari per recollir diners per restaurar-lo

La catedral de Solsona ha obert les seves portes al públic aquest cap de setmana, dins dels actes de la festa major, per tal de donar a conèixer el projecte de restauració del majestuós orgue que presideix el lateral de la nau i mostrar als ciutadans les entranyes, la història i el funcionament d'un instrument de vent que és un dels exemples més genuïns del patrimoni musical català.

El primer d'octubre farà un any des que la comissió de restauració de l'orgue va engegar el projecte per tal de recaptar els 671.000 euros necessaris per a la renovació de l'esquelet d'un instrument que consta de 3.165 tubs (alguns amb una llargada de 5 metres) desgastats per l'afinació, les temperatures i el seu propi pes durant més de cent cinquanta anys.

La iniciativa, encapçalada pel mossèn i degà de la catedral, Lluís Grifell, consisteix en una campa-nya d'apadrinament dels tubs en què el mecenatge privat va des de 60 euros per tal de finançar el tub més petit fins a 1.000 euros per contribuir a la restauració de la façana i el moble neoclàssic. A canvi, el nom dels particulars i les agrupacions socials figuraran a l'interior de l'orgue restaurat. Tot i això, la Generalitat també contribueix en el projecte mitjançant fons públics, juntament amb els fons europeus Feder



Història amb tast musical

Dissabte, l'acte va incloure una explicació tècnica dels elements que fan funcionar l'orgue i, a més a més, una petita degustació musical a càrrec de l'organista Joan Boix. D'altra banda, l'integrant de Solsona Experience i guia de la visita, Ivan Viladrich, va explicar que l'orgue original, que data de l'any 1567, es va cremar durant la guerra del Francès (1810) juntament amb la capella del claustre i les tres primeres voltes de la catedral. L'orgue actual, construït per l'organista Gaietà Vilardebó a mitjan segle XIX, consta de tonalitats barroques i segueix l'estil de l'escola catalana, que la diferencia per dividir els tubs de l'orgue major, situats a l'interior del moble, en dues gàbies separades.

En la visita, Albert Colell va recalcar que «es tracta d'un patrimoni cultural i a la vegada històric que cal preservar, així que és molt necessària la restauració d'un instrument de mesures faraòniques que tant ha costat de construir i instal·lar». Les entrades per a la visita, amb un cost de 5 euros i d'una hora de durada, s'han de reservar via web i no es fan grups de visita superiors a 8 persones. Viladrich explica que el preu de l'entrada no es destina a la restauració de l'orgue, sinó que pretén sufragar els costos de guiatge i difondre el projecte de renovació.