Solsona gaudeix d'una audició de ballets inèdita

Asseguts, a un metre de distància, amb capacitat limitada, fora del nucli antic, amb mascareta i, el més important, sense gegants. D'aquesta manera tan atípica unes dues-centes persones van poder gaudir ahir al migdia a la plaça del Camp de les melodies dels ballets i les cercaviles representatives de la Festa Major de Solsona. Interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Orquestra Patinfanjàs, les tonades de Joan Roure van portar la festa a orelles dels solsonins i solsonines.

Per garantir la seguretat col·lectiva, l'Ajuntament de Solsona va decidir que en aquesta edició de la festa major no es farien els tradicionals ballets de la imatgeria festiva de la ciutat, acte que va substituir per una audició de les peces que, habitualment, acompanyen les danses dels gegants i els altres improperis.

Aquesta va ser la sortida que va trobar a última hora l'Ajuntament per «mantenir l'esperit de la festa major». D'aquesta manera, els solsonins i solsonines que van acudir a la cita en van poder sentir les melodies però no veure'n els ballets. La Cobla va interpretar totes les peces, davant d'un públic assegut, en silenci, quiet i que aplaudia seguint els compassos de la música i també en acabar cada peça musical.

La canalla encarregada de fer el ball de bastons també va tenir-hi protagonisme, quan van pujar a l'escenari per recitar el vers del seu ballet particular. Tot i això, un dels moments més emotius va ser la interpretació de l'Himne de la Coronació per part de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, que va donar pas a una tradicional tronada.

L'acte, que no es repetirà durant la festa, va començar i va cloure amb uns passacarrers interpretats per l'Orquestra Patinfanjàs.

Més enllà d'aquesta audició, l'àguila va fer el seu ball característic durant l'ofrena a la Mare de Déu del Claustre que es va dur a terme ahir a la tarda a la catedral de Solsona.