El nou institut escola de Sant Llorenç de Morunys s'estrena el proper dilluns

El curs escolar a Catalunya comença dilluns, però a Sant Llorenç de Morunys el d'enguany no serà un curs qualsevol, ja que serà l'estrena del nou institut escola Vall de Lord.

La fusió de l'escola Vall de Lord i l'institut Sant Llorenç de Morunys significarà un avenç molt important per a tots els alumnes de la vall de Lord (Sant Llorenç, la Coma i la Pedra i Guixers), ja que a partir d'aquest any podran cursar tota l'escolarització obligatòria, és a dir, la primària i la secundària, al mateix centre.

Fins ara l'institut només tenia línies de 1r i 2n d'ESO i per tant els alumnes havien d'acabar la secundària als instituts de Solsona. «Abans ja teníem línies de treball o línies d'actuació però no les vèiem materialitzades perquè amb només dos cursos tot aquest treball quedava trencat perquè havien de començar una adaptació nova en un centre de Solsona. Ara això no passarà», afirma l'exdirector de l'institut Josep Molins, que també explica que «quan es va decidir el futur de l'institut el departament d'Educació ens van proposar tenir tota l'etapa de secundària o tancar l'institut. Era o tot o res». Tot i això, l'aposta per la creació de l'institut escola és una satisfacció per al territori, com assegura la directora de l'escola, Elena Camarasa. «Complir tota l'escolarització obligatòria enriqueix molt el poble i la vall de Lord», afirma.

Actualment hi ha matriculats uns 120 alumnes al nou centre. 80 cursaran educació infantil i primària, mentre que una quarantena faran secundària. Tot i això seran 13 els alumnes que estrenaran enguany el curs de 3r d'ESO.

Com expliquen Molins i Camarasa, el nou centre es basarà en tres línies. Primer volen que el centre estigui obert a l'entorn, és a dir, que sempre intentaran fer activitats que impliquin fer un servei als altres o un servei comunitari. També volen ser un centre actiu que treballi amb metodologies globalitzadores, és a dir, no només seguir les matèries establertes. Per últim, volen ser un centre inclusiu per intentar donar resposta a les necessitats de tots els alumnes.