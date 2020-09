L'actor Toni Albà fa una crida a la unió independentista en un acte a Solsona

L'actor i humorista Toni Albà ha aprofitat el seu discurs com a conductor de l'acte de la Diada organitzat per l'ANC, Òmnium Solsonès, els CDR i el Consell Local per la República que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a Solsona per fer una crida a la unió de l'independentisme.

Albà, conegut per les seves paròdies i per la seva activitat a les xarxes socials, ha volgut encoratjar al moviment independentista a deixar-se estar de crítiques i retrets i unir-se novament per lluitar per la independència. «No sumem ni avancem si critiquem ERC, ni si critiquem Junts, o la CUP o els democràtes. El que hem de fer és avançar», va dir Albà.

L'actor també ha volgut el·logiar la feina dels polítics que es troben presos i els que estan a l'exili. «Deien que no teníem líders, si tinguessim un govern format per aquesta gent seríem els reis del mambo. Són líders autèntics i n'hauríem d'estar orgullosos", ha dit.

L'acte s'ha celebrat a la Plaça del Camp, amb el monument que la presideix embolicat amb un plàstic de color groc. Segons l'organització han decidit fer-ho així perquè el consideren un monument franquista, ja que es va erigir l'any 1966 en plena dictadura i fa un homenatge als emboscats dels que es considera que van ser desertors de l'exèrcit republicà.

L'acte, que ha estat seguit per més de 250 persones, també ha comptat amb una actuació musical del cantant solsoní, Marc Anglarill, que ha interpretat un seguit de peces tradicionals i algunes de més recents de la música catalana. Un cop acabat l'acte, una trentena de cotxes s'han desplaçat per unir-se a la rua de cotxes que ha d'acabar aquest vespre a la presó de Lledoners.