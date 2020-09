Les visites guiades de Solsona aguanten l'impacte de la covid en un estiu caòtic

«Ha sigut tot molt caòtic, anàvem tota l'estona a l'expectativa del que passava i reaccionant moltes vegades en menys de 24 hores», així explica Ivan Viladrich, secretari i un dels guies de Solsona Experience, com han anat les visites guiades de Solsona i rodalia aquest estiu.

Malgrat haver de lluitar contra els efectes de la pandèmia, la cooperativa ha aconseguit mantenir gairebé les xifres de visitants que havia assolit l'estiu passat. D'aquesta manera, des que es van reprendre les visites el mes de juny fins al final d'agost prop de 1.050 persones han visitat alguns dels espais que ofereix la cooperativa. Unes 600 han visitat el pou de gel de Solsona, mentre que la resta s'ha repartit entre les altres visites que ofereix Solsona Experience.

«El públic ha estat bastant familiar. Per exemple, la visita del Quarto de Gegants, que sol ser una mica secundària, aquest any ha tingut molt èxit perquè els nens volien veure els gegants», explica Viladrich, i és que aquest estiu no ha estat protagonitzat pels grans autobusos plens provinents de diferents parts de Catalunya.

Aquest estiu també hi ha hagut algunes novetats, com la visita guiada al conjunt monumental de Sant Esteve d'Olius i la visita a l'orgue de la catedral de Solsona, que està oberta només fins a aquest cap de setmana. Per altra banda, per motius de seguretat derivats de la covid-19, s'han hagut de suspendre les visites al campanar i les nocturnes de Solsona.