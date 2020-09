Deixen una cria de senglar esquarterada a casa de l'alcalde de la Coma i la Pedra

Al matí d'aquest dilluns l'alcalde de la Coma i la Pedra, Ramon Costa, ha trobat una cria de senglar esquarterada al jardí de casa seva, a l'urbanització del Port del Comte. Segons afirma el batlle, es tracta de l'últim d'una sèrie d'actes constitutius de delicte que s'estan duent a terme contra la seva persona des de fa 5 o 6 mesos.

Costa ha explicat a Regió7 que la gravetat que implica haver-se trobat una cria de senglar esquarterada a casa seva després dels darrers mesos en els què assegura que s'ha atemptat contra els seus béns i que s'han publicat injuries contra la seva persona, entre d'altres fets, ha estat el detonant per fer pública aquesta situació i donar a conèixer que s'ha tramitat la denúncia de cada un d'aquests fets als Mossos d'Esquadra.

"Tot això s'ha anat denunciant però no se n'ha fet difusió perquè entenia que hi ha coses que entren dins del que comporta el càrrec d'alcalde però l'últim fet ha sigut la gota que ha fet vessar el got", ha dit Costa que ha afegit que en els darrers mesos li han enverinat plantes i han publicat una nota a l'urbanització atacant-lo.

L'Ajuntament ha publicat un comunicat acordat per tots els membres del consistori, els d'ERC i els de Junts, en el què s'informa dels fets i es fa una crida a apostar pel diàleg sempre que existeixi alguna discrepància política. Costa ha assegurat que no sap del cert qui pot ser el responsable d'aquests fets ni per quins motius els duu a terme i apunta que tant si és per problemes personals com per polítics aquesta no és la manera de solucionar-los.

En aquest sentit, el comunicat assegura que "a falta de la necessària i obligada investigació dels fets, si darrere de l'atac estigués la discrepància política, interessos estrictament personals o d'un altre ordre, els violents han d'entendre que el seu comportament els treu qualsevol raó ja que la defensa de les diferents posicions ideològiques es fa a través de la paraula i dins dels principis, valors i per vies democràtiques".