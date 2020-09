L'exposició «Viu la festa» omple de gegants i folklore el claustre de Solsona

Els claustres acostumen a ser espais reflexius de calma i serenitat. El de la catedral de Solsona, però, del 5 al 13 de setembre s'ha convertit en un indret de trobada popular per veure en primera persona els gegants i els altres improperis de la festa major. En una festivitat inèdita en què la imatgeria no ha dansat per les places i car-rers, més de 2.500 visitants, molts d'ells infants i amants de les tradicions solsonines, han passat pel claustre per no perdre el contacte amb els gegants.

«Les restriccions per la covid-19 han impedit que enguany ballés la imatgeria per Solsona. Vam pensar que una exposició era una bona idea per apropar els gegants a la gent de manera segura i alhora intentar retre homenatge a tota la gent que ha mantingut viva la festa durant més de 350 anys», explicava Roger Davins, membre de la junta dels Geganters de Solsona, organitzadors de «Viu la festa».

A banda d'exposar els gegants, nans, ossos i el bestiari –drac, bou, mulassa i àliga–, la mostra estava complementada amb fotografies històriques i tenia panells informatius amb anècdotes desconegudes, com els sous dels primers balladors o les edicions en què la festa major s'ha hagut d'anul·lar. «Els gegants sempre són un reclam per als més petits, però en aquest cas el format era pensat perquè tant petits com grans en poguessin gaudir, i creiem que ho hem aconseguit. Valorem de forma molt positiva la rebuda de l'exposició», va concloure Davins.

Malgrat que la capacitat del claustre era limitada a 50 persones i que els gegants no es podien tocar, el degoteig de gent va ser constant. «Jo i la meva dona som geganters i als nostres fills els agraden molts els gegants», comentava Xavi Díaz, visitant de la mostra, exgeganter i pare de dos infants. «Trobo molt encertada la proposta. És molt diferent haver d'ensenyar a la canalla amb la tauleta els improperis que veure'ls en directe. L'essència dels ballets i les cercaviles no hi és, però val més això que mirar-los per un vidre», argumentava el solsoní.