Deixen una cria de senglar esquarterada a casa de l'alcalde de la Coma i la Pedra

L'alcalde de la Coma i la Pedra, Ramon Costa, va trobar una cria de senglar esquarterada al jardí de casa seva, a la urbanització del Port del Comte, ahir al matí. Aquest és l'últim acte d'un assetjament que Costa diu que fa mesos que dura. Ha patit actes semblants en els darrers 6 mesos.

Costa va assegurar ahir a Regió7 que l'acte és de gran gravetat, perquè a més a més ve precedit d'atemptats contra els seus béns i de la publicació d'injúries contra la seva persona. Els grups que són al govern, ERC i Junts, van emetre ahir un comunicat en suport a l'alcalde. El document també explica que s'ha tramitat la denúncia de cada un d'aquests fets als Mossos d'Esquadra amb l'objectiu d'impedir que aquests actes vandàlics es repeteixin en el futur.

«Tot i que s'ha anat denunciant cada acte, no se n'ha fet difusió perquè entenia que hi ha coses que entren dins del que comporta el càrrec d'alcalde», va explicar Costa. Tot i això, l'últim fet «ha estat la gota que ha fet vessar el got», va afegir. En els darrers mesos li han matat plantes i han enganxat una nota als contenidors de la urbanització en què se l'atacava personalment.

L'Ajuntament de la Coma i la Pedra va publicar un comunicat acordat per tots els membres del consistori, els cinc d'ERC i els dos de Junts, en el qual s'informa dels fets la població i es fa una crida a apostar pel diàleg sempre que existeixi alguna discrepància política.

Costa va assegurar no saber del cert qui pot ser el responsable d'aquests fets ni per quins motius els du a terme, i va apuntar que tant si és per problemes personals com polítics, aquesta no és la manera de solucionar-los. En aquest sentit l'Ajuntament diu en el seu comunicat que «fa poc més d'un any que vam començar a governar i sempre ens ha guiat el treball pel bé general de la Coma i la Pedra. Sempre hem defensat i defensarem el diàleg com la millor eina per trobar junts solucions als reptes que tenim al davant».

En aquest sentit, en el comunicat s'assegura que «a falta de la necessària i obligada investigació dels fets, si darrere de l'atac estigués la discrepància política, interessos estrictament personals o d'un altre ordre, els violents han d'entendre que el seu comportament els treu qualsevol raó ja que la defensa de les diferents posicions ideològiques es fa a través de la paraula i dins dels principis, valors i vies democràtiques».

El Consell Comarcal del Solsonès també s'ha afegit a la denúncia pública. La seva presidenta, Sara Alarcón, del mateix color polític que l'alcalde Costa, va afirmar que «esdeveniments com aquests són totalment condemnables» i va donar suport al batlle. Mossos manté el secret de les seves investigacions per determinar els autors de l'incident.