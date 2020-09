La velocitat dels motoristes a la Llosa del Cavall preocupa a la vall de Lord

L'Ajuntament de Guixers està preocupat per la circulació de motocicletes a alta velocitat al nucli urbà de Vilamantells, i més després de dos accidents recents relacionats amb motoristes a les carreteres del seu terme.

«Hi ha accidents molt sovint, alguns d'ells mortals, i a aquest problema s'hi afegeix les altes velocitats a les quals passen aquests vehicles al nucli de Vilamantells, un nucli urbà on hi ha gent gran, nens i on algun dia podríem patir una desgràcia», afirma l'alcalde de Guixers, Jordi Selga. Segons el batlle, durant l'època en què fa bon temps les carreteres que envolten el pantà de la Llosa del Cavall, com la C-462 o la LV-4241, s'omplen de motoristes que acudeixen a aquestes zones per la diversió que senten en recórrer els revolts i els paisatges.

Selga assegura que des del seu municipi cada setmana transmeten al departament d'Interior la seva preocupació per aquesta situació. En aquest sentit explica que la darrera setmana es van començar a col·locar els primers radars mòbils a la zona, una mesura que va prometre Interior per evitar nous accidents. Selga es mostra agraït per aquesta actuació tot i que creu que arriba massa tard. A més, des d'Interior també s'han organitzat jornades de conscienciació a la Llosa del Cavall destinades als motoristes per evitar nous accidents.

Aquest cap de setmana precisament hi va haver dos accidents de trànsit al terme municipal de Guixers. En un d'ells un motorista va acabar ferit per una caiguda de la moto mentre circulava a una alta velocitat. L'altre va ser una col·lisió entre una motocicleta i un cabirol, que va acabar morint a la carretera.