Cinc imatges de la festa major de Solsona seran premiades aquest dissabte

Aquest dissabte recolliran els premis del cinquè Concurs de fotografia de la Festa Major de Solsona tres solsonins aficionats a la càmera habituats al reconeixement dels seus treballs. El primer premi recau en Víctor Pisa per una imatge de la plaça del Camp de la inèdita audició dels ballets titulada "No tot canvia". El segon és per a la foto "Trabucaires", d'Antoni Chaparro, mentre que en la categoria infantil és premiada "Gegant enclaustrat", una captura del gegant vell exposat al claustre de la catedral de Georgina Marsal.

El primer premi s'emporta 300 euros, el segon, 200 i l'infantil, 150. L'acte de lliurament tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça de Ramon Llumà. Enguany s'han presentat al concurs de fotografia analògica un total de setze treballs. Tots es podran veure exposats a partir de dilluns i fins al 3 d'octubre al saló de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató, juntament amb les obres participants al Concurs de pintura ràpida.

Pel que fa al vuitè Concurs de la Festa Major a Instagram han estat seleccionades pel jurat la foto del nan Negre "Retrat", de Marc Muntada (@muntadafotografia), en la categoria de folklore i tradicions, i una altra de la plaça del Camp de Pere Riu (@perejordi_riu) en la categoria de guarniment de la ciutat per Festa Major. S'ha declarat deserta la categoria d'actes culturals.

En aquest cas, els autors rebran 60 euros en vals de compra per gastar als establiments de la UBIC, i la foto d'aquestes dues que rebi més likes a les xarxes de l'Ajuntament, Solsona Turisme i l'Agrupació de Geganters serà premiada, a més, amb un lot de productes locals.