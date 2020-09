Neix a Solsona un centre d'ajuda per a persones amb malalties neurològiques

Alguns dels ajuntaments de la comarca del Solsonès van sentir ahir per primer cop a parlar de GIGA, una associació nascuda a Solsona que té com a objectiu ajudar persones que presenten malalties derivades del cervell, com demències, malalties neurodegeneratives o que presentin seqüeles d'ictus, traumatismes cranioencefàlics o tumors cerebrals, entre d'altres.

Tot i que GIGA va néixer el maig del 2019, encara no ha pogut començar a oferir els seus serveis amb normalitat, i és que fins ara els seus treballadors han estat treballant amb malalts d'arreu de la comarca de manera altruista. L'obertura del seu local, que actualment està finalitzant les seves obres, es preveu per a mitjan octubre, quan també començaran a rebre els primers usuaris.

Aquesta associació està fundada per un grup de persones del Solsonès amb experiència en el camp de les malalties neurològiques que van creure necessari oferir un servei públic a la ciutadania de la comarca del qual actualment no disposen. «Si vius a Barcelona tot queda molt proper, però aquí, per la distància i per les despeses que comporten els viatges, és molt complicat per a les famílies poder gaudir d'aquests serveis», afirmen des de GIGA, i afegeixen que actualment les persones que tenen malalties d'aquest tipus sempre s'han de desplaçar, com a mínim, fins a Manresa, i que això no només és perjudicial per als malalts sinó també per a les seves famílies. A més, en la majoria d'ocasions, els afectats han d'optar per la salut privada per culpa del poc accés que tenen a la pública. «Aquesta gent quan van a la sanitat pública se'ls fa un diagnòstic i quan s'acaba de fer aquest servei se'ls dona l'alta i se'ls convoca a tornar l'any següent, però el problema queda a casa», asseguren.

Des de la seva fundació, l'associació ha centrat els seus esforços a obtenir el finançament necessari per poder tirar endavant el projecte, tot i que asseguren que necessiten el suport de les administracions de la comarca per poder assegurar-se la seva continuïtat. «Amb el finançament que tenim no esperem que el projecte tingui continuïtat. De moment tenim apuntats 10 usuaris amb demència avançada i més d'una vintena amb problemes com ictus o traumatismes cranioencefàlics, però creiem que tindrem més usuaris perquè aquests són només els que sabem», apunten des de l'associació.

Els batlles de la comarca es van mostrar disposats a ajudar en la mesura que fos possible.