Un estudi reflecteix la invisibilització del col·lectiu LGBTIQ+ al Solsonès

El Servei d'Atenció Integral (SAI) ha realitzat el primer estudi que es desenvolupa a la comarca sobre la realitat LGBTIQ+ que es viu al territori, del qual en destaca la invisibilitat que pateix aquest sector de la població.

Segons l'estudi realitzat dins la campanya «Alliberem-nos», entre els anys 2012 i 2018 al Solsonès només s'han dut a terme 4 matrimonis entre persones del mateix sexe d'un total de 405, una xifra que arriba just a l'1% de tots els celebrats a la comarca. Aquesta dada és baixa comparada amb altres comarques de la Catalunya Central com el Bages (2,44%), l'Anoia (1,88%) o el Berguedà (1,88%), o amb el 4,86% que té el Barcelonès en el mateix període.

L'estudi va incloure una sèrie de qüestionaris per fer una radiografia de la situació. Una de les dades que demostra la invisibilitat d'aquest col·lectiu a la comarca és el fet que el 60% dels enquestats del qüestionari adreçat a persones que treballen en àmbits públics desconeixen si al seu departament de treball hi ha persones del col·lectiu o no.

També en aquest sentit, en el qüestionari de població general un 80% creu que les persones LGBTIQ+ no són visibles a la comarca. Això queda reforçat en el qüestionari per a persones LGBTIQ+, en què el 96,4% creuen que un dels eixos més importants a treballar és la visibilització del col·lectiu.

Paral·lelament, al Solsonès no hi ha cap entitat LGBTIQ+. El suport més proper es troba a 50 km de distància, a Manresa, tot i que des de fa uns anys el Grup de Gèneres de La Fura s'està apropant a aquesta temàtica.

Fixant el focus en les situacions de discriminació en l'espai públic, l'estudi determina que el 62% de les persones LGTBIQ+ hi han trobat problemes. De la mateixa manera, el 60% de les persones de la població en general han presenciat algun tipus de discriminació. Cal apuntar que algunes de les situacions descrites s'han donat fora de la comarca. Les persones LGBTIQ+ reafirmen que l'espai públic no és un espai segur (38,9%).

En l'estudi hi han participat 249 enquestats per a una població de 13.392 habitants, dada que pot semblar baixa. Tot i això, des del SAI la valoren positivament si es compara amb altres processos similars, com per exemple a la comarca de l'Alt Urgell, on l'any 2017 es van recollir 151 respostes d'una població total de 20.296 persones.