Veïns de Pinós creen una plataforma contrària a la creació del parc eòlic

El projecte de la construcció d'un parc eòlic a la serra de Pinós que l'empresa Eòlica Alta Anoia preveu aixecar al Solsonès ha fet que un grup de persones hagin decidit crear una plataforma per defensar aquest indret i evitar que s'hi aixequi el parc eòlic.

«Vam saber d'aquest projecte sense que l'Ajuntament ens en digués res, els vam preguntar sobre ell i ens van dir que l'avantprojecte estava sobre la taula i que no l'havien volgut fer públic fins que s'hagués presentat el projecte complet. Alguns teníem la mosca darrere l'orella per saber què passava, ens vam ajuntar 5 o 6 persones i, a través de les xarxes, ja som vora d'una setantena, que, com a mínim, no veiem clar aquest projecte», explica Marcel Obaguer, veí de Pinós i membre de la plataforma Defensem la Serra de Pinós. Segons Obaguer, els veïns van saber d'aquest projecte a través de l'associació de micropobles i va passar prop d'un mes fins que l'Ajuntament no ho va fer públic.

La voluntat d'aquesta plataforma no és només posicionar-se en contra de la construcció del parc eòlic sinó que també vol fer una tasca informativa. «Som conscients que ara no és com fa 15 anys, quan es va presentar un projecte i la població es va negar a acollir-lo a Pinós, ara no es pot dir que no i s'ha acabat la història. Sabem que ara és el moment de buscar fonts d'energies netes per moltes raons, però bàsicament perquè el petroli, el carbó o l'energia nuclear d'aquí res s'acabarà, i tots volem engegar la nevera, la llum, el mòbil, etc.», assegura Obaguer.

En aquest sentit, el pinosenc apunta que al Solsonès existeixen moltes alternatives per aconseguir energies renovables. Una és el pantà de Sant Ponç, que ja està generant energia actualment. El de la Llosa del Cavall, que encara no s'ha posat a funcionar, i altres salts que hi ha riu avall que es podrien posar en funcionament. També es pot estudiar la col·locació de plaques solars aprofitant els terrenys no cultivables. «Volem que la gent sigui conscient de les alternatives que hi ha al parc eòlic i que tingui informació amb cara i ulls», diu Obaguer.

Per això, en la primera assemblea de la plataforma celebrada dissabte al santuari de Pinós hi van participar l'alcaldessa de Senan (Conca de Barberà), Carme Ferrer, per explicar l'experiència amb els parcs eòlics viscuda en una de les zones amb més concentració d'aerogeneradors de Catalunya i l'explicació d'un projecte del que pot costar i rendir una instal·lació de plaques solars en una teulada d'una granja de 1.000 m?2;.