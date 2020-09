Un error deixa sense validesa el projecte del futur parc eòlic de Pinós

L'informe presentat pel departament d'Urbanisme de la Generalitat sobre el projecte de construcció del nou parc eòlic de Pinós ha quedat sense validesa, ja que, segons afirma el consistori solsoní, en la seva redacció no es va tenir en compte l'article 27.3 del POUM, on s'indica que a la serra de Pinós no s'hi poden instal·lar generadors elèctrics.

L'alcalde del municipi, Xavier Vilalta, ha exposat a Regió7 que dijous passat va tenir lloc una reunió en la qual van ser presents l'empresa promotora (Eòlica Alta Anoia), el departament i l'Ajuntament. «En la reunió l'Ajuntament va fer notar que en el projecte no es va tenir en compte aquest article que no admet la instal·lació de generadors a la ser-ra, i per tant, en adonar-se de l'article, van veure que l'informe no té validesa. Si s'ha de fer el parc s'ha de modificar obligatòriament el POUM», afirma el batlle.

Aquest diari va publicar en l'edició de dilluns passat que la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya havia condicionat la validesa del projecte al fet que l'empresa reduís el nombre d'aerogeneradors dels 11 que es preveien en principi a 5, els únics que quedarien situats en zones no protegides. Aquesta informació era anterior a la trobada de dijous, quan segons l'Ajuntament el projecte ja va quedar supeditat a l'obligatòria modificació del POUM. El projecte i el futur del parc queda pendent dels nous passos, una assemblea i una consulta vinculant a Pinós, ja que, segons fonts del consistori, aquests cinc generadors també es troben en el territori afectat pel punt 27.3 del POUM.

Vilalta ha exposat que el consistori es manté neutral respecte al futur del projecte del parc eòlic i que explicaran els avantatges i també els inconvenients als veïns perquè siguin ells els que decideixin si s'ha de modificar el POUM i fer un nou projecte pel parc. «Hem comunicat aquesta novetat a la plataforma i seguim el mateix camí. D'aquí a dos mesos farem una assemblea on s'explicaran avantatges i inconvenients de tenir el parc eòlic». Després de l'assemblea, Pinós farà un referèndum vinculant entre els seus habitants per decidir si es modifica el POUM i s'instal·la el parc eòlic.

Fonts de la plataforma contrària a la creació del parc eòlic han explicat a aquest diari que des de l'Ajuntament se'ls ha comunicat l'error en el projecte i que s'estan informant jurídicament per poder donar una resposta a la nova situació. «La Generalitat ha donat el vistiplau a un projecte que és il·legal per defecte de forma i que no té en compte el pla urbanístic. Si és il·legal de ple dret no cal fer el referèndum, però com que l'administració és complicada, ens hem d'assessorar», diuen.