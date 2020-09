Els balls de la gent gran de Solsona canvien de format i es converteixen en concerts

Les mesures de seguretat pel coronavirus alteren el plantejament de la gran majoria d'activitats de lleure, i la temporada de tardes de ball de la gent gran de Solsona, que comença el 4 d'octubre, no n'és una excepció. El format de la proposta es transforma per convertir-se en concerts sota el nom de "Tardes de música". El Consell de la Gent Gran ha programat 24 sessions pràcticament cada diumenge a les set de la tarda. Per motius d'aforament, també se'n canvia la ubicació i l'activitat es trasllada a la Sala Polivalent.

Les "Tardes de música" mantindran les formacions i els solistes habituals de la programació dels balls, com el Duet d'Ambient, Stres Band, Cristal, Pep i Maria José Trio, Dolce Vita, Jordi Casellas, Joan Vilandeny, Raül o Fermí, entre d'altres. El preu de l'entrada es mantindrà en 5 euros, igual que en les temporades anteriors i els organitzadors demanen que es dugui l'import exacte per evitar l'intercanvi de diners.

Aquesta activitat s'organitza amb la col·laboració de la regidoria d'Afers Socials i de Gràfiques Muval. En cas que alguna setmana sigui necessari disposar de la Sala Polivalent per a eventualitats, ja s'informarà de l'emplaçament alternatiu.