Guixers estrena una prova pilot de recollida selectiva porta a porta

Guixers estrenarà el proper 29 de setembre el nou sistema de recollida de deixalles porta a porta de baixa freqüència al nucli de Vilamantells. Aquesta iniciativa serà pionera a la comarca del Solsonès i afectarà una setantena de veïns d'aquest nucli, el més proper a Sant Llorenç de Morunys. La prova pilot que posa en marxa l'Ajuntament de Guixers, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, l'Agència Catalana de Residus i Ecoembes, durarà tres mesos. Durant aquest període es recolliran les fraccions de paper-cartró, plàstic, rebuig i tèxtil sanitari una vegada al mes. Els veïns hauran de col·locar les deixalles dins d'uns bujols que l'Ajuntament ha repartit i un camió les passarà a recollir.

L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, ha explicat a Regio7 que «baixa freqüència vol dir que es farà una recollida al mes. En ser una prova pilot hem de veure també quina quantitat de residus genera cada usuari i llavors no descartem fer una ampliació, però en principi, amb l'estudi que ens han fet des d'Ecostudi, sembla ser que amb una únic recollida mensual serà suficient». La matèria orgànica no es recollirà en aquesta prova pilot, ja que, segons ha explicat el batlle, els veïns de Vilamantells tenen un sistema propi de compostatge amb aquesta fracció. Pel que fa al vidre, es mantindran els contenidors verds en els punts de recollida habituals.

L'Ajuntament de Guixers ha retirat aquesta setmana els 26 contenidors de rebuig que hi havia repartits pel municipi i només ha deixat cinc punts de recollida selectiva a la zona Montcalb/la Cor-riu, la zona Valls (Ajuntament), la zona Casa Massanes, la zona St. Martí de Guixers i la zona Codó. «Som el primer municipi de la comarca a provar aquest sistema. Els veïns estan satisfets perquè s'havia de fer un canvi de model de gestió de residus, l'única que aquesta novetat crea inquietuds i dubtes perquè és una cosa totalment nova, però estem convençuts i esperançats que anirà bé», afirma Selga, que opina que l'antic sistema, amb tants contenidors repartits pel poble, era «econòmicament insostenible i mediambientalment també ho és». El municipi de Guixers actualment funcionava amb el sistema de recollida del Consell Comarcal, i tenir 26 contenidors de rebuig escampats provocava que gent de tota la comarca hi llancés deixalles de tot tipus. Un cop passats aquests tres mesos de prova pilot, es valorarà el funcionament que ha tingut aquesta recollida porta a porta de baixa freqüència i es decidirà si s'implanta definitivament a tot el nucli de Guixers. «És difícil respondre si això servirà per implantar-ho a tot el municipi. Un cop hagi passat aquesta prova pilot ho decidirem. Si no fos possible perquè no ha acabat de funcionar, el que faríem seria posar unes illetes tancades i que cada habitatge tingués la seva clau per poder obrir-la. Però ara mateix som partidaris d'acabar-ho implementant a tot el municipi en el futur, ja que seria una bona manera per millorar la gestió dels residus del poble», diu el batlle.

La prova pilot de recollida porta a porta a Guixers havia de començar inicialment el mes d'abril, però la pandèmia va alentir tot el procés. El cost del projecte és de 17.960 euros i disposa de les subvencions de l'Agència Catalana de Residus i del Consell Comarcal del Solsonès. Dins d'aquest preu hi ha inclosa la cessió, durant tres mesos, de bujols per als domicilis de Vilamantells. «El bujols es van repartir fa uns quinze dies i ja podem començar a fer la recollida selectiva. El dimarts dia 29 de setembre es farà la primera passada», confirma.