Amisol gestionarà el nou gimnàs de Sant Llorenç fins al mes de desembre

L'associació Amisol de Solsona gestionarà fins al mes de desembre el recentment estrenat gimnàs municipal de Sant Llorenç de Morunys. Un conveni signat entre les dues parts farà possible que un membre de l'entitat que treballa per la integració de persones amb discapacitat sigui l'encarregat de treballar en el dia a dia del nou equipament piteu.

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, ha explicat a Regió7 que Amisol «és una associació que necessita col·laboracions del territori i nosaltres preferim que al gimnàs hi treballi una entitat així, com també vam fer amb la piscina aquest estiu. Ho farem d'aquí al desembre per veure com funciona i així acabar de decidir quin sistema de gestió hi fem en el futur». La persona en-carregada de gestionar el gimnàs haurà de realitzar el control d'accés a l'equipament, netejar la zona d'entrada i gestionar les inscripcions. Per escollir la persona encarregada del centre, Amisol va realitzar diverses entrevistes entre els interessats per trobar la persona que s'adaptava millor al perfil.

El conveni signat entre l'Ajuntament i l'associació acorda que el consistori pagarà 3.730 euros a l'entitat i els beneficis del servei de bar del gimnàs seran també per a Amisol. Les entrades i els abonaments del gimnàs seran íntegrament per a l'Ajuntament.

El gimnàs municipal de Sant Llorenç, situat a la planta baixa del poliesportiu del poble, va obrir portes la setmana passada i ja té una seixantena de persones inscrites. «Estem satisfets de la rebuda que ha tingut, ja que encara s'ha d'anar equipant a poc a poc. En les classes dirigides hi ha unes 40 persones i unes 20 més al gimnàs», explica l'alcalde. De moment el gimnàs estarà obert de dimarts a divendres de 17 a 21 hores i dissabte de 9 a 13 hores. Les quotes van dels 30 euros als 8 per l'entrada d'un dia, i entre les activitats que s'hi oferiran hi ha pilates, càrdio, steps i classes especialitzades en tonificació muscular. «El gimnàs serà deficitari de gestió segur, ja hi comptem, però ho entenem com una manera de donar un servei més al poble, perquè de forma privada ningú s'atreveix a muntar-ne cap. De gimnàs al poble no n'hi havia cap, ja que els que han provat d'instal·lar-se s'han hagut de tancar tots», explica l'alcalde, Francesc Riu.