L'Ajuntament de Solsona dona llum verd al finançament del tanatori

L'Ajuntament de Solsona ha garantit el finançament del nou tanatori amb els vots favorables d'ERC i el PSC al finançament, que dona continuïtat a un dels grans projectes de ciutat i que formava part del programa dels republicans. La votació va tenir lloc al ple municipal d'aquest dijous al vespre.

«Estic convençut que un cop estigui acabada aquesta obra ningú dubtarà de la bondat del govern. No estem fent un tanatori de vint o trenta anys de vida, és un tanatori per sempre», argumentava David Rodríguez, alcalde de Solsona, davant de les crítiques de l'oposició.

«Estem a favor d'utilitzar el romanent per construir un nou tanatori, però el projecte presentat té un cost desorbitat, està fora de lloc utilitzar 1,7 milions d'euros», defensava el portaveu de Junts x Solsona, Marc Barbens, grup que va votar en contra de la modificació de crèdit. Davant del retret, el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va informar que es disposaria gairebé d'un 50% del pressupost, uns 800.000 euros, en forma d'ajuts de la Generalitat i la Diputació de Lleida. Xandri també va defensar el projecte argumentant que entre el 30 i el 40% del pressupost és per refer l'edifici. «Qualsevol ús que donem a l'antic Club Sant Jordi necessita aquesta inversió», va exposar el regidor.

Al seu torn, Pilar Viladrich, d'Alternativa per Solsona-CUP, a banda de posar en dubte el pressupost i la ubicació del nou tanatori –a l'avinguda de la Mare de Déu–, va advertir de les possibles conseqüències econòmiques d'aprovar aquest projecte, com la creació d'un pla econòmic financer quan es liquidin els comptes. Viladrich i el seu grup es van abstenir en la votació, argumentant que «aquest no és el nostre projecte, però sí que ho és d'una gran part de la ciutadania que així ho va decidir en donar la majoria a ERC a les darreres eleccions».

El PSC va tenir una posició menys dura davant la proposta, i va defensar la necessitat de construir un nou tanatori per a la ciutat i la ubicació escollida. Malgrat trobar elevat el cost, Encarna Tarifa, portaveu dels socialistes, va criticar la CUP i Junts x Solsona per no proposar alternatives. Tarifa va advertir al govern de Rodríguez que el fet de donar llum verd al nou tanatori «no entorpeixi econòmicament altres projectes necessaris per a Solsona com la recollida selectiva».



Mig milió per afrontar la covid

El segon punt del dia de la sessió va ser una proposta de disposar de 426.000 euros del romanent de tresoreria del 2019 per cobrir la reducció d'ingressos i l'increment de despeses derivats de la situació de pandèmia. El regidor d'Hisenda republicà va sol·licitar l'aprovació d'aquesta mesura per unanimitat de tots els grups al·legant que davant d'aquestes dificultats incertes «l'Ajuntament ha de ser una sola veu davant la ciutadania». Alhora, Xandri va informar que «encara queda un marge important de líquid per preveure futurs problemes d'aquí a final d'any. Com a consistori estarem preparats».