Alternativa per Solsona-CUP qüestiona el futur del Centre Sanitari

El desembre del 2021 finalitza la concessió del Centre Sanitari al Consell Comarcal del Solsonès. Per tal de conèixer diferents gestions sanitàries d'arreu del territori i debatre el millor model per a la comarca, Alternativa per Solsona–CUP va organitzar divendres a la tarda la presentació del llibre Sortim de l'UCI. Proposta per una sanitat pública.

Laia Estrada, autora de l'assaig juntament Xavier Milian –ambdós activistes de l'esquerra independentista–, argumentava que van escriure l'obra durant el confinament, «època que ha fet que molta gent s'adoni que la mala gestió dels governs va de la mà d'un sistema de salut debilitat per les retallades, privatitzat, classista, opac i corrupte».

Els autors del llibre esmentat van defensar que el futur del Centre Sanitari del Solsonès ha de passar perquè la Generalitat assumeixi les competències i els costos que actualment té el Consell Comarcal del Solsonès. «El Consell és la peça més feble del sistema. Qui decideix és qui dona els diners, que és CatSalut. El Consell, l'únic que pot fer és administrar les engrunes. Tenir la gestió no és tenir el poder», explicava Milian. Davant el possible temor de la ciutadania de cedir l'administració perdent competències territorials i serveis, Milan va respondre que «si la gestió l'assumís la Generalitat, tant els treballadors com la ciutadania podrien fer les reclames a qui té els diners i no a un Consell Comarcal que no pot assumir els costos».