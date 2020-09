Els Bombers realitzen una crema controlada a Navès

Els Bombers han realitzat aquest dilluns al matí una crema controlada en un bosc del municipi de Navès, a la zona d'Aigua d'Ora, al Solsonès. El cos ha informat a les xarxes socials que el Grup d'Actuació Forestal (GRAF) estava efectuant una crema prescrita de gestió de combustible i que aquells veïns de la zona que observessin una columna de fum no s'havien d'alertar.



Aquests incendis controlats es realitzen per rebaixar el combustible disponible a la zona en cas que es declarés un incendi de vegetació. Els Bombers de la Generalitat han compartit una imatge on es pot apreciar una columna de fum a la zona d'Aigua d'Ora.