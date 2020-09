El grup de Natura constata una millora en la qualitat de l'aigua del riu Negre

El Grup de Natura del Solsonès ha observat una millora en la qualitat de l'aigua i en la diversitat de macroinvertebrats que hi ha al riu Negre al seu pas per Solsona. En l'última activitat oberta al públic que va organitzar el grup solsoní en el marc del Projecte Rius, una vintena de persones van participar en una jornada d'inspecció pedagògica per analitzar la qualitat de l'aigua del Negre.

Glòria Mujal, membre del Grup de Natura del Solsonès, ha explicat a Regió7 que «el nivell de qualitat de l'aigua estava bé, cal dir que aquesta no és una anàlisi exacta, però estava millor que altres vegades que hi havíem anat. Per exemple, vam notar molt el tema de l'olor de l'aigua, ja que és un punt que hi ha després de la depuradora, i aquest cop no vam percebre aquesta mala olor». La inspecció es va focalitzar en un tram de 500 metres i es van prendre mesures de la morfologia del riu, l'amplada, la fondària i la velocitat de l'aigua. També es va fer una anàlisi fisicoquímica de l'aigua amb reactius per mesurar el PH, els nitrats i l'oxigen dissolt.

Una mostra del bon estat del riu en aquest tram va ser la quantitat de macroinvertebrats que es van trobar, com per exemple libèl·lules i larves. «La bona qualitat de l'aigua es va confirmar amb la diversitat de macroinvertebrats que hi havia. Es va mirar la biodiversitat del riu i vam observar força diversitat i molta quantitat. Això és un bona senyal, vam trobar aquesta millora en comparació d'altres vegades que hi havíem anat», afirma Mujal.

La part negativa de la sortida organitzada pel Grup de Natura del Solsonès, i en la qual van participar una vintena de persones, en especial famílies amb infants que volien descobrir la salut del riu solsoní, va ser la quantitat de deixalles que van trobar a l'entorn del riu. Mujal va afirmar que van recollir les que van poder i, tot i això, es va mostrar satisfeta per l'activitat i els resultats obtinguts. «Aquesta és una activitat que fa molts anys que la fem a la tardor i ara l'hem enfocat al públic familiar, ja que és una manera d'atreure més participació», exposa Mujal. Els participants a l'exploració del riu van seguir les mesures d'ús de mascareta, neteja de mans i distància contra la covid-19 i també ho van aprofitar per comprovar el bon estat del bosc de ribera, un altre dels objectius previs.